Sono tante le lettrici e i lettori di ogni età ad amare saghe e serie, ad affezionarsi ai personaggi, agli intrecci delle trame, e ad attendere con ansia l’uscita dei nuovi episodi. Un po’ come accade per le serie tv, insomma (e infatti, non a caso, le serie o le saghe letterarie vengono spesso adattate per il piccolo e il grande schermo). Ecco perché qui di seguito diamo spazio ai tre nuovi libri di serie e saghe molto amate, di generi diversi, e che si rivolgono a pubblici diversi. Per provare ad accontentare (quasi) tutti i gusti…

Costanza e buoni propositi

Autrice: Alessia Gazzola, scrittrice messinese con un forte seguito, già autrice della serie di successo L’allieva (dalla quale è stata tratta l’omonima fiction di Rai1)

Editore: Longanesi

Genere: narrativa italiana contemporanea. Brillante, pungente e ironico

Pagine: 300, che scorrono leggere e veloci come una chiacchierata tra amici

Consigliato a… a chi è alla ricerca di storie che lascino il buon umore, come una fredda e luminosa mattina d’inverno.

Trama: Costanza e buoni propositi racconta le nuove avventure di Costanza Maccallé, già protagonista del primo romanzo della serie iniziata con Questione di Costanza. La giovane paleopatologa deve trasferirsi da Messina alla fredda Verona. Tutto è reso un po’ più complicato, ma anche un po’ più dolce, dalla piccola Flora, la figlia di cui si occupa in solitudine, non senza qualche difficoltà nel barcamenarsi tra gli affari domestici e un lavoro impegnativo… E non è finita, perché un sito archeologico milanese ha portato alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città, e Costanza si trova ad affrontare una nuova prova professionale…

Cosa ci è piaciuto di più: l’ironia, la forza e il coraggio della protagonista, a cui è difficile non affezionarsi. E gli altri personaggi, come i colleghi dell’Istituto di Paleopatologia e la sorella Antonietta, non sono certo da meno… Insomma, anche questa volta Alessia Gazzola ha fatto centro.

Midnight Sun

Autrice: Stephenie Meyer

Editore: Fazi

Genere: fantasy contemporaneo, young adult

Pagine: 750 (ma i fan del genere sono abituati a tomi voluminosi, quindi non rappresentano un ostacolo…)

Consigliato a… a chi per oltre dieci anni ha atteso il ritorno del mondo di Twilight… e a chi più in generale ama i racconti di vampiri

Trama: questa volta la storia d’amore tra Bella e Edward (bestseller in libreria e protagonista anche al cinema) viene raccontata attraverso gli occhi del vampiro, e quindi assume una veste inevitabilmente più cupa. Il risultato è un romanzo epico, che mette al centro i piaceri, ma anche e soprattutto le devastanti conseguenze dell’amore immortale.

Cosa ci è piaciuto di più: “Non mi piaceva essere l’essere umano di questa storia. Mi è piaciuta l’esperienza di ‘rinunciare’ all’umanità per diventare qualcos’altro. Penso che la parte che la gente non si aspetta sia che Edward sia un personaggio molto ansioso. Raccontarlo mi ha fatto diventare più ansiosa, e questa è una delle ragioni che ha reso difficile scrivere questa storia. La sua ansia unita alla mia era potente”, ha raccontato al New York Times Meyer. La forza di Midnight Sun sta proprio nelle sorprese e nelle svolte inattese che regala ai lettori, che probabilmente in parte si aspettavano altro…

Diario di una schiappa. Disastro totale

Autore: Jeff Kinney, ideatore di una serie pubblicata in 65 paesi e tradotta in 56 lingue (latino e napoletano comprese)

Editore: Il Castoro

Genere: libri per bambini e ragazzi (ma anche per chi si sente sempre un po’ giovane dentro)

Pagine: 224

Consigliato a… a tutti coloro – grandi e piccini – che non hanno mai smesso di tenere un diario e di sentirsi una schiappa. E ovviamente ai/alle fan della serie ideata da Jeff Kinney (parliamo di un successo planetario, che dura ormai da anni e che ha portato l’autore a essere inserito da Time Magazine nell’elenco delle 100 persone più influenti al mondo).

Trama: Difficile non affezionarsi a Greg, protagonista della serie, scolaro medio che ama stare in casa e preferisce i videogame ad attività più sane. In questo nuovo capitolo, grazie a un’eredità inaspettata, la sua famiglia ha l’occasione per fare grandi cambiamenti alla casa ma, una volta buttati giù i muri, sorgono un sacco di problemi e non resta che trasferirsi. Ma Greg sarà contento di vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla sua scuola e da Rowley?

Cosa ci è piaciuto di più: intervistato da ilLibraio.it nel 2017, l’autore ha raccontato che “i bambini si immedesimano in Greg. Per me è curioso perché, se penso ad altre saghe di successo, mi accorgo che la differenza con i miei libri è l’elemento magico e fantasy. Nel caso del Diario di una Schiappa, invece, il successo sta proprio nel parlare della normalità”. Effettivamente è difficile non identificarsi nella quotidianità di Greg e degli altri personaggi nati dalla fantasia di Kinney.

