I libri di Lucinda Riley: dalla saga-bestseller de “Le sette sorelle” ai romanzi postumi

Una panoramica dei libri di Lucinda Riley (1965-2021), prolifica scrittrice che ha spesso raggiunto i piani alti classifiche, e i cui romanzi affascinano lettori e lettrici, grazie all’intreccio di misteri e storie d’amore che si dipanano tra presente e passato: dalla saga de “Le sette sorelle” alle opere postume, passando per i libri per bambini

Lucinda Riley è stata una scrittrice molto prolifica, e i suoi libri, che hanno come protagoniste donne alla ricerca delle proprie radici (e, contemporaneamente, del proprio destino) hanno avuto molto successo, soprattutto in Europa (Italia inclusa), ma non solo.

La passione di Riley per la creatività non iniziò con i libri: figlia d’arte, da giovanissima avviò una carriera da attrice, arrivando negli anni ’80 a comparire in alcuni programmi trasmessi dalla televisione britannica. In seguito a un periodo di malattia che la costrinse a letto, Riley decise però di abbandonare la recitazione, dedicandosi fin da subito alla scrittura e arrivando a pubblicare il suo primo libro all’età di 25 anni.

Riley (nata Edmonds, cognome con cui pubblicò i suoi primi libri), ha continuato a scrivere anche dopo che le venne diagnosticato un cancro all’esofago, causa della sua morte precoce nel 2021. Oggi i suoi manoscritti e le sue idee sono portate avanti dal figlio Harry Whittaker, grazie al quale nuove pubblicazioni continuano ad arrivare il libreria postume, accompagnate anche dal nome della scrittrice.

Sono moltissimi i libri pubblicati da Lucinda Riley, in cui spesso ritornano i temi che le sono cari, come il rapporto tra il passato e il presente, i ricordi e la storia di famiglia, e le storie d’amore che si stagliano sullo sfondo di grandi e antiche tenute. E sono proprio queste sono le caratteristiche che rendono i suoi libri così apprezzati da lettrici e lettori, affascinati dall’aura di mistero e dalle ricostruzioni storiche in cui si dipanano drammatiche vicende familiari.

Grande successo ha avuto in particolare la saga de Le sette sorelle di Lucinda Riley, in cui sei ragazze, in seguito alla morte del padre adottivo, si trovano costrette a dover affrontare il proprio passato partendo per viaggi alla ricerca delle proprie radici. I volumi della saga hanno spesso raggiunto i piani altissimi delle classifiche di vendita, ed è in piano la produzione di una serie tv ispirata alla loro storie.

In occasione dell’arrivo in Italia de La ragazza nascosta, uno dei libri giovanili dell’autrice, e ancora tra quelli pubblicati con il cognome di Edmonds, ecco una panoramica dei libri di Lucinda Riley editi in Italia (da Giunti) in ordine di uscita:

Libri di Lucinda Riley

Il giardino degli incontri segreti

Tra i più bei ricordi d’infanzia di Julia, ormai affermata pianista, ci sono quelli passati con il nonno nella tenuta di Wharton Park, dove lui coltivava con passione diverse specie di orchidee. Ora, però, la proprietà è nelle mani dell’affascinante Kit Crawford che, durante i lavori di ristrutturazione, scopre un misterioso diario, il quale sembrerebbe essere appartenuto proprio al nonno di Julia. Julia, di ritorno in questi luoghi dopo una tragedia che colpisce la sua famiglia, userà il diario per riscostruirne il passato.

(Giunti, traduzione di Lisa Maldera)

Il segreto della bambina sulla scogliera

Grania è una scultrice che vive a New York, di ritorno nell’Irlanda del Nord per fare visita alla sua famiglia. Passeggiando sulle scogliere fa la conoscenza di Aurora, una bambina segnata da un tragico dramma familiare. Tra le due nasce un rapporto d’affetto, e Grania, indagando sulla diffidenza di sua madre nei confronti della bambina, scopre che in realtà le loro famiglie sono legate da segreti del passato, che una volta svelati potranno aiutare la protagonista a dare un nuovo corso al proprio futuro.

(Giunti, traduzione di Lisa Maldera)

La luce alla finestra

Émilie è sempre stata succube dell’importanza di sua madre nella scena mondana parigina, ma la morte improvvisa di questa figura così importante per lei la travolge in modi impensabili. Émilie scopre infatti di aver ereditato un castello nel sud della Francia, dove ritrova un taccuino appartenuto alla zia Sophia. La protagonista si troverà così travolta dal racconto di una storia d’amore in tempi di guerra, proprio mentre l’amore bussa anche alla sua porta.

(Giunti, traduzione di Lisa Maldera)

Il profumo della rosa di mezzanotte

Tornano anche in questo libro di Lucinda Riley gli intrecci e i drammi familiari che si dipanano nel tempo e nella storia. Rebecca, attrice americana, si trova a lavorare su un set ricreato nella tenuta di Astbury Hall, dove il proprietario insiste nell’affermare l’incredibile somiglianza dell’attrice con la propria nonna. Rebecca inoltre incontra Ari, che ha da poco ricevuto in dono un diario e un compito dalla centenaria Anahita: quello di ritrovare il figlio scomparso…

(Giunti, traduzione di Lisa Maldera)

L’angelo di Marchmont Hall

Greta, a causa di un incidente d’auto, ha difficoltà a riordinare i fili del passato. Per questo David, suo caro amico e nipote del suo defunto marito, la invita a passare il Natale alla tenuta di Marchmont Hall per aiutarla a far affiorare i ricordi. Ma oltre a memorie colme di gioie e anche di dolore, emergono anche delle incongruenze, e il sospetto che esistano dei segreti di cui Greta, durante la ricostruzione del suo passato, non sia stata messa a conoscenza.

(Giunti, traduzione di Sara Reggiani e Leonardo Taiuti)

La ragazza italiana

Ci troviamo nella Napoli degli anni ’60: qui la giovanissima Rosanna viene scoperta da Roberto, uno studente della Scala di Milano. Proprio, grazie al suo incoraggiamento, la vita di Rosanna cambia per sempre, e con il tempo e con grandi sacrifici riuscirà a coronare il suo sogno di essere ammessa alla stessa scuola. Ma proprio all’alba di una carriera promettente si rinnova l’incontro con Roberto, ora grande artista di calibro internazionale, carismatico e sfuggente.

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

Il segreto di Helena

Anche in questo libro Lucinda Riley ci porta alla scoperta di nuovi panorami. Ci troviamo infatti sull’isola di Cipro, dove la protagonista Helena, quindicenne, vive il suo primo grande amore. Passano gli anni, ed Helena, madre di famiglia e ballerina di successo, scopre di aver ereditato una tenuta su questa meravigliosa isola mediterranea. Il viaggio verso questa meta, però, potrebbe far emergere segreti a lungo rimasti taciuti…

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

La lettera d’amore

Joanna è una giovane reporter, e la sua vita viene sconvolta dall’incontro casuale con Rose, un’anziana signora che poco prima della morte, decide di lasciare proprio a lei un plico di lettere che testimoniano una passata storia d’amore. Quando l’appartamento di Rose viene misteriosamente svuotato, e quando anche l’appartamento di Joanna subisce un’effrazione, diviene chiaro che in quelle lettere si cela molto di più del semplice affetto tra due amanti.

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

La stanza delle farfalle

Tornano in questo romanzo di Lucinda Riley gli elementi che rendono le sue storie tanto amate dai lettori appassionati di questa scrittrice: le storie che si muovono tra passato e presente, gli amori travolgenti, i segreti che irrompono nella vita dei personaggi. In questo caso la protagonista è Posy, che purtroppo si trova nella difficile situazione di dover salvare la villa di campagna che custodisce tutti i ricordi della sua infanzia. Quando la vendita sembra inevitabile, torneranno nella sua vita importanti figure del suo passato…

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

Delitti a Fleat House

Delitti a Fleat House rappresenta un unicum nella bibliografia di Lucinda Riley, perché si tratta dell’unico thriller pubblicato dall’autrice. Nel dormitorio di Fleat House la morte di un alunno viene velocemente liquidata come un incidente, ma Jazmine Hunter, l’ispettrice che è chiamata a dedicarsi alle indagini, si troverà presto tra le mani un caso molto più complesso e delicato del previsto.

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

La ragazza nascosta

Grazie al lavoro di Harry Whittaker, figlio di Riley, arriva in libreria uno dei romanzi giovanili della scrittrice, prima inedito in Italia. La protagonista è Leah Thompson che, cresciuta in un piccolo villaggio finisce all’improvviso per diventare una celebre modella, tra le protagoniste delle passerelle più importanti al mondo. Per Leah però non è possibile lasciarsi alle spalle il suo passato, che si scoprirà essere legato a quello di due ragazzini vissuti in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale e a una profezia ormai dimenticata…

(Giunti, traduzione di Rachele Salerno)

La saga de Le sette sorelle

Tra le pubblicazioni più celebri di Lucinda Riley ci sono sicuramente i volumi appartenenti alla saga de Le sette sorelle, in cui scopriamo il modo in cui la vita di sei ragazze adottate da bambine dallo stesso padre cambia in seguito alla sua improvvisa morte. Questo evento infatti le mette di fronte a una questione che avevano messo da parte: indagare sul proprio passato e scoprire le proprie origini. Ecco i libri della saga presentati in ordine cronologico (e di lettura):

La storia di Maia. Le sette sorelle

La storia con cui ha origine la saga de Le sette sorelle è quella di Maia, l’unica, delle sette, a vivere ancora con il padre Pa’ Salt ad Atlantis, la sua tenuta a Ginevra. Scopriamo così come ha avuto origine questa particolare famiglia, cioè la scelta di Pa’ Salt di adottare queste bambine provenienti da diversi angoli del mondo, dando a ognuna il nome di una stella. Quando Maia viene raggiunta dalla notizia si trova però a Londra, città dalla quale si affretta a tornare. Il testamento che la attende è un oggetto peculiare, una sfera armillare, che porta con sé delle coordinate geografiche da cui partiranno le ricerche di Maia sul proprio passato e che la condurranno nell’affascinante Rio de Janeiro.

(Giunti, traduzione di Lisa Maldera)

Ally nella tempesta

Il secondo volume della saga si dedica alla storia di Ally che, al contrario di Maia, non ha alcuna intenzione di iniziare un viaggio alla ricerca delle sue radici, come suggerito dall’ormai defunto padre adottivo. La sua vita, infatti, sembra aver trovato finalmente il giusto incastro: la sua carriera e la sua vita amorosa sono al loro apice, grazie all’incontro con un famoso skipper con cui può coronare la sua carriera da velista e con il quale è contemporaneamente nata una storia d’amore. Ma, come spesso succede, il destino busserà proprio alla porta che lei ha deciso di chiudere…

(Giunti, traduzione di Sara Reggiani e Leonardo Taiuti)

La ragazza nell’ombra

Star è la terza delle sei figlie adottive di Pa’ Salt, ma fin da piccola è come se fosse sempre stata un tutt’uno con la sorella Cece, il cui carattere intraprendente finisce sempre per travolgere lei e i suoi desideri. Ma proprio questo tragico evento diventa il punto di rottura che Star cercava da tempo per potersi ritagliare un angolo di indipendenza in cui tracciare da sola il proprio percorso. Di nuovo un indizio lasciato da Pa’ Salt sarà il punto di partenza di una ricerca che si muove tra presente e passato.

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

La ragazza delle perle

Ma come reagirà Cece a quello che sembra un improvviso abbandono da parte della sorella prediletta? L’ispirazione per la sua arte è bloccata da un forte senso di solitudine: è a questo punto che l’indizio lasciatole da Pa’ Salt, la foto in bianco e nero di una pioniera asutraliana, prenderà una nuova forma davanti ai suoi occhi. Anche Cece così parte per un viaggio alla ricerca di se stessa e delle proprie origini, che però porterà molte altre novità nella sua vita…

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

La ragazza della Luna

Nel volume La ragazza della luna della saga veniamo alla storia di Tiggy, la quinta delle sei sorelle. Per superare questo momento difficile Tiggy decide di accettare un lavoro nelle Highlands scozzesi, nel quale si occuperà di una specie felina in via di estinzione all’interno di una riserva naturale completamente isolata. Qui farà molti incontri, dai quali nasceranno amori, amicizie, affetti, ma anche qualche mistero. Ed è così che dalla calma di questi panorami nordici Tiggy si troverà catapultata nel calore della Spagna…

(Giunti, traduzione di Roberta Zuppet)

La ragazza del Sole

Ed eccoci giunti alla storia di Electra, la più giovane delle sorelle. Modella di grande successo, Electra non riesce a trovare alcuna soddisfazione nella vita da celebrità. La sua fragilità si scontra con lo stress di una vita fatta di apparenze, e mentre le sue sorelle sembrano aver trovato un loro equilibrio dopo la morte di Pa’ Salt, Electra si troverà avvinghiata dai tentacoli delle dipendenze. All’improvviso però la misteriosa telefonata di una donna che dice di essere sua nonna darà un nuovo corso alla sua vita.

(Giunti, traduzione di Elena Contini)

La sorella perduta

Ora che le sei sorelle hanno portato avanti ognuna, a modo loro, le ricerche sul proprio passato, rimane un mistero da svelare. La costellazione da cui hanno ricevuto i propri nomi, infatti, è composta da sette stelle: manca Merope, la settima sorella, che sembra impossibile da trovare. In questo capitolo della saga le sei sorelle, in vista della commemorazione di Pa’ Salt, sono determinate a trovarla, per riuscire finalmente a completare la propria famiglia con l’ultimo tassello mancante.

(Giunti, traduzione di Federico Zaniboni e Giulia Taddeo)

Atlas: la storia di Pa’ Salt

Nel volume Atlas, scritto da Lucinda Riley con il figlio Harry Whittaker, gli appassionati della saga de Le sette sorelle possono finalmente scoprire la storia dell’enigmatica figura di Pa’ Salt. In occasione della commemorazione di questo criptico personaggio, Merope, l’ultima aggiunta alla famiglia, decide infatti di portare con sé il diario contenente la storia del suo passato. La lettura permetterà così alle sette sorelle di scoprire le ultime verità di un uomo che forse non hanno mai conosciuto fino in fondo.

(Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti)

Serie My Angels

Concludiamo la panoramica dei libri di Lucinda Riley con questa serie di serie di libri per bambini scritti insieme al figlio Harry Whittaker, in cui sono protagonisti bambini alle prese con le difficoltà della crescita, che vengono aiutati da angeli guardiani ad affrontare le proprie paure:

Bill e l’angelo dei sogni

Il recente trasferimento da un appartamento di città a una casa di campagna disorienta il piccolo Bill, che, per quanto sia contento di poter fare suoi questi nuovi spazi, fa fatica ad accettare questo grande cambiamento. In aiuto di Bill però arriva l’Angelo dei sogni, che ne accoglierà le preoccupazioni.

(Giunti, traduzione di Francesca Pellegrino e illustrazioni di Marie Voigt)

Rosie e l’angelo dell’amicizia

L’inizio dell’asilo per Rosie è un momento importante, ma anche carico di preoccupazione: troverà qualcuno con cui condividere la bellezza di tutte queste nuove esperienze? In suo aiuto accorre così l’Angelo dell’amicizia, che l’aiuterà a sentirsi meno sola.

(Giunti, traduzione di Francesca Pellegrino e illustrazioni di Marie Voigt)

Christopher e l’angelo delle cose perdute

In questo volume troviamo come protagonista Christopher, che, in procinto di partire con i genitori per le vacanze in Grecia, decide di portare con sé Bertie, il suo pupazzo a forma di coniglietto, da cui non si separa mai. Proprio prima di ripartire per tornare a casa Christopher si accorge che Bertie è scomparso: arriverà in suo aiuto Luna, l’angelo delle cose perdute.

(Giunti, traduzione di Francesca Pellegrino e illustrazioni di Marie Voigt)

Grace e l’angelo del Natale

Per Grace è finalmente arrivato il momento tanto atteso, e cioè quello del Natale, quest’anno reso ancora più speciale dalla sua partecipazione alla spettacolo sulla Natività, che suo padre le ha promesso di non perdersi. Ma quando una tempesta impedisce l’arrivo del padre tra gli spalti arriva in aiuto di Grace l’Angelo del Natale…

(Giunti, traduzione di Francesca Pellegrino e illustrazioni di Marie Voigt)