“Lucky – La ladra”, il thriller di Marissa Stapley diventa una serie tv con Anya Taylor-Joy

Il 15 luglio debutta su Apple TV+ “Lucky”, adattamento dell’omonimo romanzo di Marissa Stapley. Protagonista Anya Taylor-Joy nei panni di una truffatrice in fuga tra segreti, identità false e un biglietto vincente che potrebbe cambiarle la vita – I particolari e il trailer

Tra i titoli più attesi dell’estate televisiva c’è senza dubbio Lucky, la nuova serie thriller che debutterà su Apple TV+ il 15 luglio. A portare sullo schermo la storia sarà Anya Taylor-Joy, affiancata da un cast che comprende anche Annette Bening, Timothy Olyphant e Drew Starkey.

Dietro il progetto c’è Reese Witherspoon, che figura tra i produttori esecutivi attraverso la sua casa di produzione Hello Sunshine. Non è un caso: nel 2021 l’attrice (e da qualche tempo scrittrice, con il thriller Senza dire addio, edito da Longanesi e scritto insieme a Harlan Coben) aveva scelto il romanzo della giornalista e autrice canadese Marissa Stapley per il celebre Reese’s Book Club, contribuendo a far conoscere la storia a un pubblico ancora più vasto e aprendo la strada al suo adattamento televisivo.

La serie, infatti, è tratta dall’omonimo bestseller della scrittrice canadese, pubblicato in Italia da Tre60 (traduzione di Maria Carla Dallavalle) con il titolo Lucky – La ladra, un romanzo che mescola thriller, fuga, suspense e ricerca di una nuova identità.

Di cosa parla Lucky, il romanzo che ha ispirato la serie tv

Al centro della vicenda c’è Lucky Armstrong, una ragazza cresciuta in un mondo fatto di truffe, inganni e vite sotto copertura. Fin da bambina è stata trascinata dal padre nell’universo delle frodi, imparando sin da giovanissima a manipolare gli altri. Quando lui finisce in prigione, però, Lucky resta sola, tra imbroglioni e opportunisti. E senza fortuna…

Poi però arriva l’occasione del riscatto. Insieme a Cary, il compagno con cui condivide segreti, desideri e ambizioni, mette a segno una truffa milionaria. Le cose non vanno secondo i piani e la loro fuga ai Caraibi si trasforma nel tentativo di non essere catturati… Mentre i loro volti compaiono su ogni telegiornale.

Ancora una volta sola, Lucky è spalle al muro ma il biglietto della lotteria che ha appena acquistato è quello vincente. 390 milioni di dollari sono suoi… se solo potesse andare a ritirarli. Non resta altra soluzione che tornare al proprio passato, dal padre che le ha insegnato il “mestiere” e dalla madre che l’ha abbandonata.

Anya Taylor-Joy protagonista della serie Apple TV+

Per interpretare Lucky Armstrong è stata scelta Anya Taylor-Joy, una delle attrici più apprezzate della sua generazione. Il grande pubblico la conosce soprattutto per il ruolo di Beth Harmon nella miniserie La regina degli scacchi, che le ha regalato fama internazionale e numerosi riconoscimenti.

Nel corso degli anni ha costruito una filmografia molto varia, passando da Glass (2019) all’adattamento del romanzo di Jane Austen Emma (2020), fino a The Menu (2022) e Furiosa – A Mad Max Saga (2024), nel quale ha raccolto l’eredità di uno dei personaggi più iconici della saga Mad Max.

Quando esce Lucky su Apple TV+

La serie, creata da Jonathan Tropper con Cassie Pappas, si compone di sette episodi, due dei quali subito disponibili a metà luglio. I restanti, invece, saranno distribuiti settimanalmente.

Di seguito il trailer ufficiale.

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Fotografia header: Locandina della serie tratta dal sito di Apple TV+