Ecco i libri più venduti in Italia nel primo semestre del 2026

Sono firmati da Stefania Auci (nettamete prima in top ten), Niccolò Ammaniti e Pera Toons i libri più venduti in Italia nel primo semestre del 2026. Ecco la classifica dei bestseller tra inizio gennaio e fine giugno

Quali sono stati i libri più venduti in Italia nel primo semestre del 2026? Quali i romanzi e i saggi protagonisti sugli scaffali delle librerie? Quali le novità bestseller della prima metà dell’anno editoriale?

La risposta è nel numero “extra” dell’inserto culturale del Corriere della Sera, La Lettura, dedicato ai consigli di lettura per l’estate, in cui c’è anche spazio proprio per la classifica dei libri più venduti tra gennaio e fine giugno 2026.

Ovviamente, va specificato in una top ten legata a un arco temporale di sei mesi, la data di uscita dell’opera di turno conta. Non deve stupire, quindi, che nella top ten del semestre pubblicata da La Lettura (elaborazione a cura di NIQ BookData, dati relativi alle settimane da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 21 giugno 2026, ndr) trovino spazio anche successi pubblicati nella seconda metà del 2025, come pure che non ci siano alcuni dei bestseller usciti nell’ultimo periodo, come ad esempio Gli anni in bianco e nero (Nord) di Francesca Giannone, Ed è un poco la notte e un poco l’alba (Longanesi) di Ilaria Tuti o Ci basterà mangiare il vento (Mondadori) di Gianluca Gotto, solo per citarne tre.

Naturalmente, sarà interessante vedere quali saranno i 10 titoli più venduti a fine anno (qui la classifica relativa ai successi del 2025).

Fatta questa doverosa premessa, veniamo alla classifica, che vede (nettamente) al primo posto L’alba dei Leoni (dal 13 gennaio per Nord – qui la nostra recensione) di Stefania Auci, scrittrice (nella foto grande, ndr) che con la sua amatissima saga dei Florio (I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni) negli ultimi anni ha fatto registrare numeri record.

Anche il terzo capitolo della serie, che torna alle origini della saga, si sta confermando un notevole successo. Quello di Auci, va detto, è un primato incontrastato, perché anche a parità di settimane il suo nuovo libro supera comunque tutte le altre novità.

Al secondo posto, troviamo un altro scrittore italiano, Niccolò Ammaniti, con il suo nuovo romanzo, Il custode (in libreria dal 5 marzo Einaudi Stile Libero), di cui abbiamo parlato qui.

Sul podio della top ten del semestre c’è poi un autore italiano apprezzatissimo da bambine e bambini (e non solo), Pera Toons, con Il gioco delle risate (qui il nostro speciale su tutte le sue opere, pubblicate da Tunué).

Appena fuori dal podio, al quarto posto, Bianca Pitzorno con La sonnambula (dal 5 gennaio per Bompiani, libro che abbiamo raccontato qui, e che è in finale al Premio Strega 2026, che si assegna mercoledì 8 luglio).

Spinta anche dal film su Prime Video dedicato al suo romance, al quinto posto c’è ancora un’autrice italiana, in questo caso sotto pseudonimo. Parliamo di Stefania S., partita da Wattpad, protagonista con Cuori magnetici – Love me love me (Sperling & Kupfer).

Al sesto posto, tra i libri più venduti in Italia nei primi sei mese del 2026 trova spazio Cesare – La conquista dell’eternità di Alberto Angela, pubblicato da Mondadori a metà novembre 2025, e già protagonista tra i bestseller del Natale scorso. Stesso discorso per Francesco – Il primo italiano (HarperCollins Italia) di Aldo Cazzullo, uscito a metà settembre 2025 (il secondo libro più venduto in Italia nel ’25).

Ottavo posto per Il tempo del la la la di Luciana Littizzetto, pubblicato da Mondadori, e nono per I tramezzini di Rocco Schiavone (Sellerio) di Antonio Manzini. Infine, decima posizione per il libro ufficiale di Kpop Demon Hunters (Mondadori) di Jessica Yoon, unica opera non italiana in classifica.

A proposito, il podio dei “più venduti” dell’ultima settimana è composto dagli ultimi libri di Gianluca Gotto, Matteo Bussola e Francesca Giannone (ancora una volta, tre nomi italiani).