Libri giornalistici e divulgativi: ecco i finalisti del Premio Vero 2026

“Quattro libri importanti che mostrano bene come i linguaggi del reportage, dell’inchiesta, del saggio, del diario (generi vivaci anche se privi di fiction), hanno la capacità di raccontare da vicino e in qualche caso da dentro i grandi temi del nostro presente”. Ecco i 4 libri finalisti della terza edizione del Premio Vero – I particolari

Da 16 a 4: è stata annunciata alla Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli la short list dei finalisti della terza edizione del Premio Vero, “ideato per valorizzare l’impegno di autori ed editori che si dedicano a ‘spiegare il mondo'”.

Parliamo di un riconoscimento per il giornalismo e la divulgazione rivolto ai libri di non fiction, giornalistici e divulgativi, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e Il Post.

Le quattro opere finaliste, votate da 20 librerie indipendenti a partire dalle opere della long list selezionate dalla giuria di esperti, sono Trans – Una poetica del paradosso (Produzioni Nero) di Sandra Cane, Perché ero ragazzo (Sellerio) di Alaa Faraj, La città è di tutti – Ciò che ha valore non ha prezzo (Einaudi) di Elena Granata, e Novanta – Una controstoria culturale (Einaudi) di Valerio Mattioli.

Marino Sinibaldi, che presiede la giuria di esperti composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri,

Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi, commenta così la rosa dei finalisti: “Si tratta di quattro

libri importanti che mostrano bene come i linguaggi del reportage, dell’inchiesta, del saggio, del diario (generi vivaci anche se privi di fiction), hanno la capacità di raccontare da vicino e in qualche caso da dentro i grandi temi del nostro presente. La trasformazione delle città, le resistenze culturali, urbanistiche e sociali, le migrazioni, le fluidità sessuali non sono solo gli argomenti dei libri finalisti ma quattro grandi campi conflittuali dell’Italia di oggi”.

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La fase conclusiva del voto verrà ora affidata alla giuria di 250 lettori fra gli abbonati del Post che

potranno indicare, da metà ottobre a metà novembre, attraverso un form online, la loro preferenza

per uno dei quattro titoli finalisti. Ai voti della giuria del Post si aggiungerà il voto unico del gruppo di

lettura non fiction della Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli.

Il libro che riceverà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore del Premio con un

riconoscimento in denaro di seimila euro; per gli autori degli altri libri finalisti è previsto un

riconoscimento di mille euro. In caso di parità di voti tra due o più libri, la vittoria sarà attribuita per

decisione del Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei suoi membri.

L’annuncio del vincitore avverrà durante la cerimonia di premiazione, in programma per il

prossimo 5 dicembre nell’ambito della manifestazione A Natale libri per te, a cura del Sistema

Peccioli e di Pensavo Peccioli, ma prima di allora i quattro finalisti faranno tappa, il 19 settembre, al

Talk di Faenza organizzato dal Post.