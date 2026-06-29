Torino celebra Pinocchio: una maratona di lettura per il bicentenario di Collodi
Bambini e ragazzi

Torino celebra Pinocchio: una maratona di lettura per il bicentenario di Collodi

Bambini e ragazzi
di Redazione Il Libraio 30.06.2026

In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il 2 luglio Torino dedica un’intera giornata a “Le avventure di Pinocchio”: una maratona di lettura con 36 lettori per 36 capitoli, incontri, laboratori, una mostra e la proiezione del film di Enzo D’Alò – I particolari

Il 2 luglio Torino si trasforma in un grande palcoscenico per il burattino più famoso della letteratura italiana. Trentasei lettori per trentasei capitoli, in un percorso collettivo che attraverserà musei, spazi dedicati alla lettura e sale cinematografiche per dare voce, dall’inizio alla fine, a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1826-1890).

L’occasione è storica: il 2026 segna il bicentenario della nascita di Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini. Giornalista e scrittore, Lorenzini aveva già alle spalle una carriera consolidata quando, a 55 anni, pubblica a puntate su un giornale per bambini la storia di un burattino di legno con il naso che cresceva. Correva il 1881. Due anni dopo, nel 1883, Le avventure di Pinocchio uscì in volume, destinato a diventare uno dei libri italiani più tradotti al mondo e uno dei grandi classici dell’infanzia.

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Il programma della maratona

La mattina, al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, si apre con la lectio di Pompeo Vagliani sulla storia e l’immaginario di Pinocchio, seguita da laboratori per bambini e ragazzi. Negli spazi del museo sarà inoltre visitabile in formato digitale la mostra Eccellenze Italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio, promossa da Bologna Children’s Book Fair: 25 opere di maestri dell’illustrazione internazionale e 24 tavole vincitrici di un contest globale.

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Nel pomeriggio entra nel vivo la vera maratona: 36 lettori e lettrici si alterneranno tra il Circolo dei lettori e delle lettrici (dalle 15.30 alle 17.30) e la Libreria Internazionale Luxemburg (dalle 18 alle 19.30), capitolo dopo capitolo, dando voce alle vicende del celebre personaggio di Collodi.

Le avventure di Pinocchio

A chiudere, alle 20.30 al Cinema Romano, la proiezione del film d’animazione Pinocchio di Enzo D’Alò (2012): un’ultima declinazione di questo classico, che ha saputo ispirare cartoni animati e lungometraggi nel corso di oltre un secolo.

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L’organizzazione dell’evento

L’iniziativa è promossa dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Festival SottoDiciotto, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, il MUSLI – Museo della Scuola e la Libreria Internazionale Luxemburg, e si sviluppa dall’incontro tra diverse realtà della promozione culturale, della lettura e dell’educazione.

In questo senso Pinocchio rappresenta un elemento comune: un’opera classica della letteratura italiana, che continua a vivere nelle nuove generazioni e che si è diffusa all’estero in innumerevoli traduzioni.

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