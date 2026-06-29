L’accordo tra la rivista “Snaporaz” e la “Bottega di narrazione” di Giulio Mozzi

Fondata dallo scrittore ed editor Giulio Mozzi nel 2011, la Bottega di narrazione (“non è una scuola di storytelling o marketing culturale, ma una scuola di vera e propria scrittura letteraria, in cui gli allievi possono coltivare il loro progetto narrativo cercando ognuno la propria forma e il proprio stile”) avvia una partnership con la rivista Snaporaz, “che dalla sua nascita ha promosso una concezione alta ed esigente della letteratura – e sempre incoraggiato, tramite la sezione Finzioni, la scrittura narrativa di nuovi talenti”.

Snaporaz “darà voce all’ispirazione didattica della Bottega di narrazione aprendo una nuova sezione del sito”, curata dai docenti della Bottega. “Seguiranno presto altre iniziative condivise, lontano dai luoghi comuni”.

Dopo quindici anni di lavoro comune, la Bottega di narrazione si stacca dunque dall’editore Laurana, presso il quale era nata, e stringe un nuovo “sodalizio” con la rivista fondata nel dicembre del 2022 e diretta da Filippo D’Angelo e Gianluigi Simonetti.

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