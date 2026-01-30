Cinque nomi italiani (tra cui due saggisti), e solo un nome femminile nella classifica dei 10 libri più venduti in Italia nel 2025. Sul podio dei bestseller della scorsa annata Dan Brown supera Aldo Cazzullo. Tra i successi dell’annata anche le ultime opere di Donato Carrisi e Alberto Angela, uscite a novembre – I particolari

Tempo di classifica definitiva dei bestseller dell’annata appena trascorsa. Ma prima di vedere quali sono stati i libri più venduti in Italia nel 2025, va ricordato che negli ultimi 12 mesi l’editoria di varia adulti e ragazzi nei canali trade (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) ha chiuso con una flessione degli acquisti del 2,1% (la flessione a copie è invece del 3% – qui i particolari e tutti i numeri).

Ne ha parlato a Venezia, in occasione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri 2026, il presidente dell’AIE Innocenzo Cipolletta, che ha presentato l’ultima analisi di mercato effettuata su dati di NielsenIQ BookData.

I 10 libri più venduti in Italia nel 2025

E veniamo dunque alla classifica dei libri più venduti lo scorso anno, con 5 nomi italiani (tra cui due saggisti, e solo un nome femminile), dove al primo posto c’è Dan Brown, con il bestseller L’ultimo segreto, uscito a settembre per Rizzoli. L’autore di un altro grande successo, Il Codice da Vinci, si piazza davanti ad Aldo Cazzullo, che con Harper Collins ha pubblicato Francesco – Il primo italiano, e che nel 2024 era stato l’autore del libro in assoluto più venduto, Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia.

A chiudere il podio c’è lo svizzero Joël Dicker, autore per La Nave di Teseo di La catastrofica visita allo zoo.

Continuando a scorrere la top ten dei bestseller del 2025, al quarto posto troviamo Gianluca Gotto, con Verrà l’alba, starai bene (lo stesso Gotto, tra l’altro, ha venduto bene anche un suo libro precedente come Succede sempre qualcosa di meraviglioso, sempre edito da Mondadori).

Quinto posto per un grande nome internazionale, Ken Follett, che ha firmato per Mondadori Il cerchio dei giorni.

Sesta posizione per Spera, l’autobiografia di Papa Francesco, pubblicata da Mondadori a gennaio 2025.

Al settimo posto troviamo il maestro indiscusso del thriller italiano, Donato Carrisi, che l’11 novembre ha pubblicato, come di consueto per Longanesi, l’apprezzato La bugia dell’orchidea. A proposito, qui trovate il nostro speciale dedicato a tutti i romanzi dello scrittore e sceneggiatore di Martina Franca.

Ottavo posto per il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani, con L’anniversario (Feltrinelli).

E nona posizione per Alberto Angela, che a novembre ha firmato la biografica storica Cesare – La conquista dell’eternità, e che per l’occasione è tornato a pubblicare con Mondadori.

A chiudere la classifica dei più grandi successi editoriali del 2025, al decimo posto, c’è La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark, romanzo pubblicato da Libreria Pienogiorno a marzo 2025. Si tratta dell’unica autrice in top ten.

Ricordiamo infine che, con 880mila copie vendute (tra edizione cartacea e ebook) complessivamente nel corso del 2025, la scrittrice romance Felicia Kingsley conferma il primato degli anni scorsi: in attesa dell’uscita del film tratto da Non è un paese per single, resta lei l’autrice più letta in Italia nel 2025.