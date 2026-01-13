Libri: ecco i bestseller del 2025 su Kindle. Il romance è il genere preferito

Amazon ha presentato “Kindle Year in Reading”: una “retrospettiva” che riassume abitudini di lettura, statistiche e tendenze. Spazio anche alla classifica dei bestseller più amati da lettrici e lettori italiani: sul podio “La ragazza nascosta”, “Ikigai – Il metodo giapponese” e “Amori e segreti al Pumkin Spice Cafe”. Agosto è il mese con più letture, mentre il romance è il genere narrativo preferito da chi si affida all’ebook – Dati, curiosità e particolari

Nel corso del 2025, i lettori Kindle in Italia hanno sfogliato miliardi di pagine. Lo conferma Amazon, che presenta Kindle Year in Reading, la retrospettiva annuale che celebra libri (in versione ebook, ovviamente), bestseller e tendenze che hanno definito il 2025 (qui, invece, la classifica dei libri più venduti in Italia lo scorso anno, decisamente diversa da quella di Amazon, con in vetta Dan Brown).

Dalle letture mattutine appena svegli alle maratone notturne, Kindle è il compagno fedele di tante lettrici e lettori: gli italiani hanno “divorato” tramite l’ereader una media di oltre 814 milioni di pagine al mese.

La ragazza nascosta di Lucinda Riley è l’ebook più letto del 2025 su Kindle

Alcune storie non possono che essere lette tutte d’un fiato. La ragazza nascosta di Lucinda Riley (autrice a cui abbiamo dedicato uno speciale, ndr), un mix di glamour, amore e mistero, si è aggiudicato il titolo di romanzo più letto dell’anno su Kindle, contribuendo a portare l’autrice sul podio degli autori più letti del 2025.

Tra i libri preferiti, al secondo posto si trova Ikigai – Il metodo giapponese. Trovare il senso della vita per essere felici di Bettina Lemke, una guida per scoprire il proprio scopo di vita, seguito da Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore, un romance che racconta di un amore nato in un’atmosfera speziata di zucca e caffè.

Oltre ai singoli titoli, intere serie hanno catturato l’immaginazione degli italiani. Empire di Anthony Riches – un’epica storica che racconta l’Impero Romano del 193 d.C., tra guerre civili, intrighi di potere e missioni pericolose – e La Bratva Kuznetsov di Nicole Fox – dark romance che sfida i confini tra il bene e il male – sono state le saghe più apprezzate dell’anno. Le lettrici e i lettori le hanno seguite libro dopo libro.

Agosto è il mese con più letture (e il romance è il genere preferito)

I rituali di lettura rivelano molto sulle abitudini degli italiani che usano Kindle. Agosto è il mese dell’anno in cui i lettori si immergono maggiormente nelle proprie storie preferite, trasformando le giornate estive in occasioni di pura evasione letteraria.

E se agosto è il mese in cui la lettura trova il suo spazio più ampio, la sera è il momento della giornata preferito dagli italiani per accendere il proprio Kindle, quando si sceglie di rallentare, chiudere la giornata e viaggiare in un’altra realtà, prima di addormentarsi.

I romanzi rosa sono stati il genere più amato, seguito da gialli, thriller e letteratura, e hanno accompagnato i lettori italiani lungo tutto il 2025. Sul fronte degli autori, Paolo Pinna Parpaglia è l’autore più letto dell’anno tramite Kindle, con romanzi capaci di tenere il pubblico avvinto pagina dopo pagina, seguito da Freida McFadden, che intreccia suspense e colpi di scena.

Libri che ispirano serie tv, serie tv che fanno riscoprire i libri…

La relazione tra schermo e pagina non è mai stata così intensa come in questi anni. Quando l’ultima stagione della serie L’estate nei tuoi occhi è arrivata su Prime Video, l’interesse si è spostato anche sui libri: nel 2025 i download del romanzo sono cresciuti di oltre otto volte, a conferma di come le serie e i film tratti dai libri spingano a scoprire, o riscoprire, le opere originali da cui tutto ha avuto origine.

Citazioni, evidenziazioni e parole che restano

Oltre a leggere, gli utenti Kindle in Italia si sono immersi nei loro libri in modo attivo, creando oltre 882 milioni di evidenziazioni nel corso dell’anno. Tra le frasi che hanno lasciato il segno in Italia, spicca: “Stai attenta, la bellezza potrebbe non essere una benedizione”, tratta proprio da La ragazza nascosta di Lucinda Riley: una citazione diventata una delle più evidenziate dell’anno.

Ecco la classifica dei bestseller del 2025 su Kindle: