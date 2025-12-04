I libri più venduti in Italia nel 2025 finora (i bestseller di grandi e piccoli editori)

Quali sono stati i libri più venduti in Italia finora? Ecco le classifiche relative ai primi 10 mesi dell’anno: in vetta Dan Brown, davanti a Joël Dicker. Tra i piccoli editori il bestseller è “Il dio dei boschi” di Liz Moore – Le top ten e i particolari
In apertura di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, sono stati presentati gli ultimi dati sul mercato del libro in Italia. Non solo: sono state annunciate anche le top ten dei romanzi e dei saggi più venduti finora nel nostro Paese.
Quali sono stati, dunque, i libri più venduti in Italia finora?
Queste classifiche che presentiamo qui di seguito, infatti, riguardano i primi 10 mesi dell’anno, e non includono le vendite di novembre e dicembre.
In vetta alla classifica dei bestseller del 2025 troviamo L’ultimo segreto di Dan Brown, uscito a settembre per Rizzoli. Dopo anni di attesa, dunque, il ritorno dell’autore di bestseller come Il codice da Vinci e Angeli e demoni viene particolarmente apprezzato da lettrici e lettori.
Al secondo posto c’è lo svizzero Joël Dicker, che ha firmato per La Nave di Teseo, lo scorso marzo, La catastrofica visita allo zoo. Sul terzo gradino del podio troviamo Spera, l’autobiografia di Papa Francesco, pubblicata da Mondadori a gennaio 2025.
Fuori dal podio, al quarto posto, Gianluca Gotto con Verrà l’alba, starai bene, pubblicato sempre da Mondadori, a giugno. Quinta posizione per il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani, con L’anniversario (Feltrinelli).
Scorrendo la top ten dei libri più venduti in Italia nel 2025 troviamo poi un romanzo pubblicato a novembre 2024 da e/o, Tatà dell’amata Valérie Perrin, davanti a La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark, pubblicato da Libreria Pienogiorno a marzo 2025.
Nono posto per Come l’arancio amaro di Milena Palminteri, esordio bestseller pubblicato da Bompiani a giugno 2024 e vincitore del Premio Bancarella 2025. Decimo posto per Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia , uscito per Harper Collins a settembre 2024, e libro più venduto in Italia in assoluto l’anno scorso.
Nel contesto di Più libri c’è poi spazio anche per i 10 libri più venduti in Italia fino a ottobre 2025 pubblicati da piccoli e medi editori. Ecco la speciale top ten:
- Il dio dei boschi di Liz Moore, NN Editore, novembre 2024;
- Lo svezzamento è vostro! Manuale pratico di autosvezzamento di Pediatra Carla, Sonda, febbraio 2021;
- Dammi mille baci di Tillie Cole, Always Publishing, dicembre 2024;
- Orbital di Samantha Harvey, NN Editore, febbraio 2025;
- Israele e i palestinesi in poche parole di Marco Travaglio, PaperFIRST, novembre 2023;
- Casa Bianca-Italia – La corruzione dell’informazione di uno Stato satellite di Alessandro Orsini, PaperFIRST, aprile 2025;
- Il potere di adesso – Una guida all’illuminazione spirituale di Eckhart Tolle, My Life, ottobre 2023;
- È facile smettere di fumare se sai come farlo di Allen Carr, Ewi, dicembre 2024;
- Fratelli di chat – Storia segreta del partito di Giorgia Meloni di Giacomo Salvini, PaperFIRST, febbraio 2025;
- Mille pezzi del mio cuore di Tillie Cole, Always Publishing, luglio 2024;
