I libri più venduti a fine 2025? In vetta c’è “L’ultimo segreto” di Dan Brown

Quali sono stati i bestseller degli ultimi 12 mesi, i libri più venduti in Italia nel 2025?

La Lettura, l’inserto culturale del Corriere della Sera, propone le classifiche dei romanzi e saggi più venduti (l’elaborazione è a cura di NIQBookData, e i dati arrivano al 14 dicembre 2025, sono dunque parziali).

In attesa dei dati definitivi, inclusivi delle ultime due settimane dell’anno, in vetta troviamo Dan Brown, con L’ultimo segreto, uscito a settembre per Rizzoli, davanti ad Aldo Cazzullo, che con Harper Collins ha pubblicato Francesco – Il primo italiano, e che lo scorso anno era stato l’autore del libro in assoluto più venduto, Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia.

Due libri in top ten per Gianluca Gotto

Terzo gradino di questo speciale podio per Joël Dicker, che ha pubblicato con La Nave di Teseo La catastrofica visita allo zoo, e quarto per Gianluca Gotto, con Verrà l’alba, starai bene (lo stesso Gotto, tra l’altro, chiude la top ten con Succede sempre qualcosa di meraviglioso, sempre edito da Mondadori).

Quinto posto per Papa Francesco, davanti al Premio Strega Bajani

Quinto posto per Spera, l’autobiografia di Papa Francesco, pubblicata da Mondadori a gennaio 2025.

Sesta posizione per il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani, con L’anniversario (Feltrinelli), e settima per un romanzo pubblicato a novembre 2024 da e/o: Tatà dell’amata autrice francese Valérie Perrin.

All’ottavo posto c’è Ken Follett, autore di Il cerchio dei giorni, davanti a La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark, romanzo pubblicato da Libreria Pienogiorno a marzo 2025.

Felicia Kingsley resta l’autrice più letta in Italia

Ricordiamo anche che, con 880mila copie vendute (tra edizione cartacea e ebook) complessivamente nel corso del 2025, la scrittrice romance Felicia Kingsley conferma il primato degli anni scorsi: in attesa dell’uscita del film tratto da Non è un paese per single, resta lei l’autrice più letta in Italia nel 2025.

