"Tra il dire e il mare": una maratona online di otto ore per fare una nave umanitaria

ResQ punta ad assicurare la presenza nel Mediterraneo centrale di una nuova nave per soccorrere i naufraghi, persone che fuggono da guerre, dittature, cambiamenti climatici, ed estrema povertà. Per finanziare l’iniziativa organizza una maratona sui social

Se fossimo naufraghi in mare, vorremmo una mano tesa che ci aiuta: è semplice. È attorno a questa idea semplice che nasce ResQ – People Saving People, per passare dall’indignazione all’azione e mettere in mare una nuova nave di soccorso, una nave umanitaria voluta e resa possibile dalla società civile.

Domenica 13 dicembre, dalle ore 11 alle ire 19, ResQ – People Saving People realizzerà una maratona online di 8 ore sulla sua pagina Facebook del progetto per costruire insieme la nave.

Massimo Cirri guiderà in questa lunga diretta con una “ciurma” fatta di attori e soccorritori, musicisti e medici, artisti e marinai, scrittori e infermieri, naufraghi e capitani.

“Tra il dire e il mare, c’è di mezzo il fare”: il 13 dicembre faremo una nave, insieme, unendo le nostre donazioni e chiamando gli amici per farli salire a bordo, spiegano i promotori, che invitano quindi a diffondere l’iniziativa e a stimolare le donazioni. Sul sito tutte le informazioni.