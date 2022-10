“Mia e la voragine”: un libro per ragazzi che insegna la tenacia e la fantasia

È facile che una preadolescente abbia screzi e dissapori con la propria madre, è meno semplice, però, che finisca in una fiabesca avventura, conoscendo bambini-bestia e una donna-sirena.

Mia, protagonista di Mia e la voragine (TerraRossa), non sopporta sua madre, la dottoressa Alma Distante, completamente immersa nel lavoro e nelle sue consuetudini. Un cognome azzeccato, considerando quanto la figlia la senta lontana dai propri pensieri, interessi e sentimenti.

Mia è costretta a trascorrere tutte le sue estati a Dolina, lo sperduto paesino di cui è originaria la madre, dove tutti la conoscono come “la figlia della dottoressa” e dove si sente in trappola e sola. Eppure questa piccola cittadina si rivelerà più interessante del previsto.

L’autrice del romanzo, Diana Ligorio, all’esordio, presenta una protagonista tosta, impertinente ed onesta, con una grinta da cui ogni lettore potrà imparare.

Ligorio è nata nel 1982 a San Michele Salentino (Brindisi) e vive a Roma, dove lavora come autrice di film documentari. Nella sua prima opera narrativa descrive un piccolo paese che nasconde stranezze e segreti tutti da scoprire, che accompagneranno Mia nel percorso che porta a crescere, a passare dall’infanzia all’adolescenza, un’età che può spaventare ma anche incuriosire.

“A undici anni praticamente cambia tutto, tutto: la scuola e gli amici e mi hanno detto pure il corpo, cambia il corpo, si sforma, anche se il mio per ora è come prima. E poi le cose si vedono diverse, già me ne accorgevo io che stavo per poco ancora nei dieci: si vedono le cose, non so come dire, dall’alto e non perché uno ha preso quei centimetri in più, no, a undici anni si cominciano a guardare le cose tutte insieme e non una alla volta”.

Mia deve quindi affrontare numerose sfide e cambiamenti, che le fanno molta paura, ma al tempo stesso non ha la minima intenzione di cedere. Con ironia e leggerezza attraversa ogni inconveniente, lotta per farsi valere. Un romanzo ragazzi, ma che può insegnare la tenacia e la fantasia anche a tanti adulti.