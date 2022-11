“Mistero a Matera”: il libro di Helene Stapinski, giornalista americana di origini italiane

Una scrittrice e giornalista, Helene Stapinski, si addentra nel cuore del Sud Italia per districare l’intreccio di un mistero familiare centenario. Il risultato è il libro Mistero a Matera, già uscito negli Usa per HarperCollins e ora proposto in Italia dalla casa editrice tarantina Antonio Mandese.

L’autrice, la giornalista Helene Stapinski, vive a Brooklyn, ma è di origini italiane, e collabora con diverse testate, tra cui il New York Times.

Ma torniamo a Mistero a Matera, a metà tra memoir e giallo letterario: c’era stato un omicidio nella famiglia di Helene, le storie di famiglia che le avevano raccontato erano veritiere. Un’uccisione che ha creato scalpore nell’Italia del 1870. Ma le identità dell’assassino e della vittima non erano quelle che credeva. Nel rivisitare gli eventi di più di un secolo prima, Helene arriva a un’altra realizzazione sconcertante: anche lei non è chi credeva di essere.

Il romanzo tesse la storia dell’autrice con la trama tragica dell’esistenza di Vita, e mette a fuoco una tragedia del passato, in una regione ancora poco conosciuta, la Basilicata, che colpisce per la sua bellezza solare e i suoi oscuri segreti ancora sepolti.

Nel narrare le sue ricerche l’autrice fa infatti luce non solo sulla sua complicata storia familiare, ma anche sull’Italia di fine Ottocento, sulla condizione delle donne nel Meridione in quel periodo storico, sulle storie di tanti altri migranti che, come l’antenata di Helene, hanno abbandonato tutto per cercare in America un futuro migliore.