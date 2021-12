Nuovi libri su… libri, librerie, scrittori e lettori…

Ci sono libri che parlano di libri, e nei quali i libri stessi hanno un ruolo da protagonisti. Non si può affermare che questi testi appartengano a un genere specifico, ma sicuramente i lettori e le lettrici spesso amano conoscere storie riguardanti scrittori, librerie, biblioteche e romanzi, perché perdersi in qualche avventura libresca accresce ulteriormente la voglia di leggere.

Tra le nuove uscite, vi consigliamo tre titoli che hanno come protagonisti i libri, ma anche le librerie e i clienti, gli scrittori, i librai e i lettori. Questi sono solo alcuni dei più recenti, per scoprire altri saggi e romanzi sull’argomento vi invitiamo a leggere i nostri consigli di lettura relativi proprio ai libri che parlano di libri, per scoprire o per ritrovare la voglia di immergersi in un mondo diverso dal proprio grazie a diversi stili, approcci e contenuti.

Autore: Shaun Bythell è il proprietario della libreria dell’usato The Book Shop, nel villaggio scozzese di Wigtown, ed è tra gli organizzatori del Wigtown Book Festival. Si è affermato come scrittore con Una vita da libraio (Einaudi), un successo editoriale tradotto in più di venti lingue.

Editore: Vallardi.

Genere: una enciclopedia tragicomica sulle variegate tipologie di lettore.

Pagine: 128.

Trama: il libro descrive, capitolo dopo capitolo, i diversi tipi di “homo legens”: complottisti, piccoli bibliofili, traslocatori e rompiscatole, ma anche studenti servizievoli e praticanti di arti oscure. Dietro il suo bancone, Shaun Bythell studia e spia tutti i frequentatori della sua libreria antiquaria nel paesino di Wigtown, in Scozia. Nulla passa inosservato all’occhio attento e divertito del libraio, che giorno dopo giorno etichetta i clienti. Un volume da cui trapela tutto l’affetto e la riconoscenza, da parte dell’autore, per i suoi clienti

Consigliato a… chi frequenta librerie e passeggia tra gli scaffali in cerca del titolo adatto, accorgendosi che il libraio, anche se apparentemente indaffarato, ascolta e osserva tutto.

Cosa ci è piaciuto di più: grazie alla sua esperienza come libraio, Bythell riesce a individuare e raccontare con umorismo le manie e le eccentricità della clientela, con uno sguardo ironico sul meraviglioso (e bizzarro) popolo delle librerie.

Autore: filologo e linguista, lo scrittore di romanzi storici Santiago Posteguillo insegna letteratura inglese all’Università Jaume I di Castellón de la Plana.

Editore: Piemme.

Genere: raccolta di racconti letterari misteriosi.

Pagine: 204.

Trama: che cosa lega il Don Chisciotte a Frankenstein? È vero che le opere di Dostoevskij sono frutto di una dipendenza? Quale manoscritto letale faceva paura al KGB? Quale editore si è fatto scappare i capolavori di Jane Austen? La vita segreta dei libri è una raccolta che, dalle biblioteche dell’antico Egitto, passando per le trincee della Prima guerra mondiale, fino alla Londra di J.K. Rowling, prova a dare una risposta a questi e tanti altri quesiti letterari.

Consigliato a… chi ama i libri, per i lettori incalliti e per quelli alle prime armi, e chi vuole intraprendere un viaggio nel lato nascosto della letteratura, tra autori e opere (solo apparentemente) conosciute da sempre.

Cosa ci è piaciuto di più: in questa raccolta di racconti sui misteri e sui retroscena più controversi degli autori e delle opere che hanno fatto la storia della letteratura, Posteguillo riesce a omaggiare quegli scrittori, editori e persone comuni senza i quali oggi non potremmo godere di capolavori indimenticabili.

Autore: Giorgio Gizzi è stato reporter e poi è diventato libraio. Ha diretto librerie in Italia e all’estero, indipendenti e di catena, e adesso è titolare dell’Arcadia di Rovereto. Si occupa anche della formazione di nuovi librai, ed è consulente per alcune case editrici.

Editore: Manni.

Genere: un viaggio alla ricerca di libri scomparsi.

Pagine: 208.

Trama: in una vera e propria caccia ai titoli che non sono i soliti noti, tra piccole e grandi case editrici, vicende di diritti persi e miopie editoriali, l’autore porta con sé il lettore alla ricerca di alcuni libri che non si trovano più, dei luoghi di cui raccontano e dei viaggi fatti per scovarli. Non una storia per bibliofili, ma per semplici curiosi, coinvolti in un lungo viaggio tra pagine scritte e ricerca: perché i buoni libri sanno sempre trasportare altrove.

Consigliato a… chi ama i libri ma anche i viaggi, a chi vuole intraprendere una lunga e avventurosa ricerca che dalla Roma delle avanguardie arriva fino alla Lucania di Carlo Levi, passando per l’Afghanistan di Alighiero Boetti.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di coinvolgere le lettrici e i lettori durante questa caccia ai libri perduti, guidandoli attraverso i luoghi di cui raccontano e nei viaggi fatti per scovarli.

