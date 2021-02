“L’opzione di Dio”: il thriller ambientato in Vaticano di Pietro Caliceti

Nel suo nuovo libro, “L’opzione di Dio”, Pietro Caliceti dà vita una storia in cui l’intrigo di potere, soldi, terrorismo e compromessi all’interno del Vaticano si intrecciano in maniera sempre più fitta… – I dettagli

La cristianità è in crisi: un violento attentato jihadista, il primo in Italia, si è verificato proprio davanti a San Pietro, e ben presto all’interno del Palazzo Apostolico inizia a diffondersi una notizia: il Papa sta morendo. Si apre così L’opzione di Dio, il nuovo romanzo, in uscita per Baldini+Castoldi, di Pietro Caliceti, già autore per la stessa casa editrice dei thriller BitGlobal e L’ultimo cliente.

Caliceti, che svolge la professione di avvocato a Milano e che assiste da anni banche, fondi d’investimento e società industriali, sia in Italia sia all’estero, ha dato vita una storia in cui l’intrigo di potere, soldi, terrorismo e compromessi all’interno del Vaticano si intreccia in maniera sempre più fitta. Quando viene messa in giro la voce sul Pontefice, infatti, nella Curia si scatena subito la lotta per la successione.

Come candidato dei tradizionalisti Caliceti immagina quindi Angelo Vignale, un asceta in odore di santità, che il Papa uscente ha voluto quale suo prelato allo IOR (Istituto per le Opere di Religione). I progressisti, invece, puntano su Warren Hamilton, un ex rugbista sudafricano diventato famoso per aver conciliato diversi casi di pedofilia prima che arrivassero in tribunale, facendo così risparmiare alla Chiesa parecchio denaro.

Entrambi si lanciano a cercare freneticamente il modo per sbarrarsi l’un l’altro la strada per il soglio pontificio. Così, la strategia di Hamilton consiste nel passare al setaccio i conti dell’IOR, sperando di trovare irregolarità che il rivale non ha notato, aiutato da Alessio Macchia, giovane prete dalla fede incrollabile, e dal fratello di lui, Giovanni, un avvocato specializzato in questioni finanziarie, che invece ha perso completamente la fede.

Dall’altro lato, la penna di Caliceti fa intanto sguinzagliare a Vignale il suo assistente per indagare sul passato di Hamilton, sperando di trovare qualche scheletro nel suo armadio. Mentre la polizia indaga sull’attentato, però, le piste si moltiplicano, e solo quando tutte le indagini sembrano essersi arenate emerge inaspettatamente un filo che le unisce, e che porta alla luce una tremenda verità…