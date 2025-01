“Filosofia minima del pendolare”: in viaggio con Björn Larsson

Björn Larsson è uno dei più apprezzati scrittori europei. Forse lo conoscerete per i suoi sei mesi di vita in barca a vela, in Scozia; per i suoi sedici libri pubblicati da Iperborea o per i tanti riconoscimenti ricevuti negli anni, tra cui il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante e il Premio internazionale cultura del mare.

Per nostra fortuna, quest’anno Larsson ci regala un’opera nuova che, come le altre, ha dentro la sua biografia, l’esperienza universale, molti viaggi, tanto pensiero e una pacatezza nel racconto che è propria di chi ha imparato a camminare nel mondo impegnandosi a non fargli male.

Filosofia minima del pendolare (Iperborea, traduzione di Andrea Berardini) è il resoconto di un’esistenza nomade, quella dell’autore, trascorsa viaggiando su e giù tra Danimarca, Svezia e Italia, per lavoro e per amore, utilizzando ogni mezzo di trasporto – traghetto, treno, bus e qualche aereo. Da quelle ore e quei chilometri vissuti da pendolare è nato un libro che è un divertente elenco di episodi di vita vissuta, ma anche un’enciclopedia di profonde riflessioni.

Tra queste riflessioni profonde, ne ho evidenziata qualcuna durante la mia lettura:

“La vita è un tornado di merda, e l’arte è l’unico ombrello che abbiamo”. Corretto.

“Il testimone” (ovvero l’autore, come viene chiamato nel corso dell’intero libro) “non si sentiva a casa da nessuna parte“.

“Qual è il risultato di tutto questo vagabondare, oltre ai quarant’anni di pendolarismo? Probabilmente che a finire tra parentesi non è stato solo il tempo trascorso in viaggio, ma anche una lunga serie di parole che implicano l’idea di casa“.

In mezzo a tutte queste domande e risposte esistenziali, però, Björn Larsson sa farci anche ridere e viaggiare con lui.

Per esempio: ci racconta come scegliere i posti migliori su treni, aerei e bus. E anche come capire i diversi tipi di viaggiatori in base ai posti scelti da loro.

Ci insegna come affrontare gli imprevisti che, inevitabilmente, capitano a chi viaggia spesso, e ai pendolari ancora di più.

Ci confida strategie per rispondere prontamente a voli cancellati, treni in ritardo e catastrofi varie che mandano in tilt aeroporti e stazioni.

Condivide con noi dialoghi incrociati nelle sale d’attesa, incontri fatti sui sedili di un bus, telefonate intercettate tra uno spostamento e l’altro, geometrie dello spazio che sono diventate casa a forza di attraversarle.

Nel viaggio di Larsson ci sono dunque centinaia di altri viaggi.

Ancora, l’autore ci dice di Orwell e di Beckett, di De Beauvoir e di Martinson, utilizzando le loro parole per aiutarci ad andare ancora più in profondità nel senso del viaggio, quello individuale e quello collettivo.

Attraverso il racconto dei suoi “quattro anni a Parigi, due a Lund, tre a Copenaghen, quattro nell’Öresund, un anno in Irlanda, uno in Spagna, uno a Malmö, quindici anni a Gilleleje, due a Helsingborg, dieci, per ora, tra Helsingborg e Milano. Cui vanno aggiunti anche un anno negli Stati Uniti, senza pendolare, un anno avanti e indietro tra Helsingborg e Montpellier, sei mesi in totale in barca a vela in Scozia e un’infinità di viaggi in Francia e in Italia”, Björn Larsson ci consegna un libro che è una confidenza intima.

A farla è un uomo che, dopo oltre settant’anni di vita e oltre quaranta di pendolarismi, si è interrogato sullo sradicamento e sul bisogno di libertà, sull’identità e sull’abitare il mondo.

In un tempo, come quello di oggi, in cui viaggiare a volte somiglia a fuggire, le riflessioni di Larsson sono un balsamo per chiunque sia alla ricerca della propria dimensione e del proprio posto nel mondo, ovunque sia.

“‘You can’t come from nowhere, man!’. E invece sì, si può. Si può venire da nessun luogo, o meglio da nessun luogo in particolare. Nessuno chiede a un pendolare ‘da dove viene’, è semplicemente irrilevante”.

Fotografia header: Björn Larsson nella foto di Bianca Rizzi