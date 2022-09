Il programma delle 20esime “Giornate della traduzione letteraria 2022”

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, a Rimini, presso Palazzo Buonadrata della Fondazione Universitaria San Pellegrino (FUSP), si svolgerà la 20esima edizione delle Giornate della traduzione letteraria, a cura di Stefano Arduini e Ilide Carmignani.

Professionisti dell’editoria, scrittori, studiosi e naturalmente traduttori si alterneranno in seminari e dibattiti per analizzare tematiche e orizzonti di un mestiere che, come scrive Susan Sontag, è il sistema circolatorio delle letterature del mondo.

Ospiti d’onore saranno Milo De Angelis e Paolo Valesio.

Fra i partecipanti, Susanna Basso, Edoardo Brugnatelli (Strade Blu Mondadori), Renata Colorni, Lorenzo Enriques (Zanichelli), Antonio Franchini (Giunti), Carlo Gallucci (Galllucci Editore), Vera Gheno, Biancamaria Gismondi (Le Monnier – Mondadori Education), Ena Marchi (Adelphi), Mariagrazia Mazzitelli (Salani), Giorgio Pinotti (Adelphi), Cristina Prasso (Nord), Elisabetta Risari (Oscar Mondadori), Federica Speziali (Master BookTelling Università Cattolica di Milano), Annamaria Testa, Paola Tiberii e Ada Vigliani.

Sarà conferito il Premio “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” – Giornate della traduzione letteraria. Il Premio viene assegnato dalla giuria, composta da Ernesto Ferrero, Stefano Arduini e Ilide Carmignani, a traduttori letterari per l’insieme della loro attività o a personaggi del mondo culturale che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore della traduzione. Vincitrice di questa edizione è Ada Vigliani, voce italiana di W. G. Sebald.

Anche quest’anno sarà offerto al pubblico un programma di seminari articolato in due moduli: “Strumenti”, per condividere esperienze di traduzione e conoscere meglio il mondo del libro, e “La traduzione editoriale: istruzioni per l’uso”, per presentare ai più giovani una panoramica del mestiere, da cosa vuol dire tradurre letteratura alla filiera, al contratto.

A tutti gli iscritti Zanichelli offre in omaggio la consultazione gratuita per 90 giorni del vocabolario di italiano Zingarelli 2023 e del dizionario inglese-italiano Ragazzini 2023.

A tutti gli iscritti, Le Monnier – Mondadori Education offre a sua volta in omaggio il codice per la consultazione online per un mese del Nuovo Devoto-Oli 2023.

AITI riconosce 16 Crediti Formativi ai soci previo attestato di partecipazione.

Il convegno si terrà in presenza. Chi volesse partecipare online potrà seguire tutte le plenarie su Zoom, oltre a un seminario trasmesso online per ciascuna sessione seminariale.

PROGRAMMA

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

ore 14.00

Apertura delle Giornate

Stefano Arduini, Ilide Carmignani

ore 14.30

Frontiere letterarie

Paolo Valesio

ore 15.30

Adriano Salani editore: da Pinocchio a Harry Potter 160 anni di libri, cultura e fantasia

Mariagrazia Mazzitelli

ore 16.00

La traduzione del De rerum natura di Lucrezio

Milo De Angelis

Introduce Elisabetta Risari (Mondadori)

ore 17.00

La casa editrice Adelphi

Ena Marchi e Giorgio Pinotti

ore 18.00

Nomi femminili e altre singolarità

Vera Gheno

Introduce la Vice Sindaca di Rimini Chiara Bellini

ore 19.00

La Lingua Batte – Radio3 dal vivo con Paolo Di Paolo, i curatori e gli ospiti delle Giornate

A cura di Cristina Faloci e Manuel de Lucia

SABATO 1 OTTOBRE

ore 9.00

1. Edoardo Brugnatelli, La collana Strade Blu Mondadori (in presenza e online)

2. Emanuelle Caillat (francese), Enfants prodiges ou bricolage… RSVP

3. Franca Cavagnoli (inglese), Past Simple and Past Perfect vs Passato prossimo/Passato remoto/Imperfetto/Trapassato

4. Luciana Cisbani (Strade), Traduttori consapevoli. Diritti e buone pratiche della traduzione editoriale

ore 10.30

1. Biancamaria Gismondi (Le Monnier-Mondadori Education), Stratigrafia del gergo giovanile: risorse per una Traduzione (in presenza e online)

2. Mariagrazia Mazzitelli (Salani): Come funziona una casa editrice

3. Silvia Sichel (spagnolo), La lingua, la Storia: mezzo secolo di spagnolo nella prosa de Le Meraviglie di Elena Medel

4. Maria Elena Tisi, Tradurre la narrativa giapponese per ragazzi

5. Ada Vigliani, Tradurre Jenny Erpenbeck

ore 12.00

1. Cristina Prasso (Nord), Le cose belle si tirano sempre dietro dei problemi (in presenza e online)

2. Renata Colorni, Tradurre, rivedere, pubblicare

3. Ilaria Pittiglio e Alessio Trabacchini (Coconino), Tradurre il fumetto e il graphic novel: immaginari dalla Russia e l’Europa dell’Est

4. Raffaella Scardi, Tradurre dall’ebraico, tradurre Eshkol Nevo

ore 14.30

1. Federica Speziali (Master BookTelling Università Cattolica di Milano), Autopromuoversi con i social network (in presenza e online)

2. Yasmina Mélaouah (francese), Ascoltare l’estraneo/lo Straniero. Qualche spunto sulla traduzione con L’Étranger di Albert Camus

3. Franco Nasi (inglese), Mats on Cats, fra Coleridge e Dr. Seuss. Tradurre la poesia come antidoto alle traduzioni automatiche

4. Elisabetta Risari, Gli Oscar Mondadori

ore 16.00

Lettera a Jane Austen

Susanna Basso

ore 16.45

Conferimento del Premio di traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques”

Lorenzo Enriques

Discorso di premiazione

Di libro in libro. Di voce in voce. Riflessioni di una traduttrice letteraria

Ada Vigliani

ore 17.30

Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio)

Antonio Franchini

ore 18.30

Le vie del senso (Garzanti)

Annamaria Testa

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 9.30

1. Paola Tiberii (Zanichelli), L’imprevedibilità della lingua. il Dizionario delle collocazioni (in presenza e online)

2. Roberta Fabbri (PETRA-E), Formare i traduttori editoriali: la proposta del network PETRA-E

3. Alessandra Petrelli, La creatività salverà il traduttore. La traduzione letteraria (per ragazzi) e i limiti dell’intelligenza artificiale

4. Giovanna Scocchera, La revisione di una traduzione: primi passi fra concetti e preconcetti

ore 11.00

1. Alba Mantovani (AITI) e Roberta Scarabelli (AITI), Linee guida per contratti equi, direttiva europea e novità nella Legge sul diritto d’autore (in presenza e online)

2. Michela Finassi Parolo, Tradurre Rosa Montero

3. Manuela Francescon, Eleganza, ritmo, variazione. Esperienze di traduzione dall’inglese

4. Carlo Gallucci (Gallucci Editore): Tradurre libri per ragazzi

5. Anna D’Elia, Tempo in movimento: slogan e mantra in Antoine Volodine

Le iscrizioni alle XX Giornate (120,00 euro per i tre giorni) resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I seminari in presenza sono a numero chiuso e l’ammissione sarà determinata dall’ordine di iscrizione al convegno (data della ricevuta del bonifico).

La segreteria sarà disponibile per l’accoglienza ai partecipanti dalle ore 9 di venerdì 30 settembre presso Palazzo Buonadrata. Per avere accesso alla manifestazione è necessario registrarsi e indossare il badge.

Info e iscrizioni qui.