Nuovi romanzi di autori e autrici bestseller

Tornano in liberia tre autori diversi fra loro per generi e temi trattati, e tuttavia da tempo molto amati: Stephen King, Sophie Kinsella e Ken Follett

Cosa c’è di meglio, con l’arrivo del freddo, di sedersi davanti a un libro per regalarsi un momento di evasione dalla realtà, magari con una tazza fumante fra le mani? Per creare l’atmosfera giusta, però, è fondamentale scegliere il titolo adatto, quello capace di prenderci dalle prime righe e di farci tenere gli occhi incollati alle pagine senza distrazioni di sorta.

In casi come questi, certi autori e autrici bestseller sono una garanzia, perché grazie alla loro familiarità con la suspense narrativa e alle loro trame ormai collaudate (ma tutt’altro che scontate o ripetitive) riescono a trascinare nel vortice delle loro storie perfino lettori e lettrici più esigenti.

Ecco quindi tre nuovi romanzi da cui farsi tenere compagnia, firmati rispettivamente da Stephen King, Sophie Kinsella e Ken Follett…

Billy Summers

Autore: il celeberrimo scrittore americano Stephen King, considerato il maestro dell’horror contemporaneo.

Editore: Sperling & Kupfer (traduzione di Luca Briasco).

Genere: un thriller che parla di giustizia e destino, amore e redenzione, e del potere catartico della scrittura.

Pagine: 560.

Trama: Billy Summers è un sicario abile, che però accetta un incarico solo se la vittima designata è una persona veramente spregevole. Dopo anni di servizio vorrebbe uscire dal giro, ma gli è stato appena offerto un nuovo contratto per un compenso vertiginoso. Se accetta, dovrà trasferirsi per mesi in una cittadina nel Sud degli Usa, in attesa del suo bersaglio, fingendosi un aspirante scrittore impegnato a finire il suo primo romanzo…

Consigliato a… chi sa che nella vita nessun piano è destinato a svilupparsi esattamente come programmato.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che, tracciando la parabola umana di un personaggio sfaccettato e fuori dagli schemi come Billy Summers, King tessa più libri in uno, regalando a lettori e lettrici un colpo di scena dopo l’altro.

Attenti all’intrusa

Autrice: Sophie Kinsella, al secolo Madeleine Wickam, autrice della fortunatissima serie I love shopping.

Editore: Mondadori (traduzione di Stefania Bertola).

Genere: commedia romantica venata di umorismo e delicatezza.

Pagine: 300.

Trama: è passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato, e quando lei scopre che i due hanno venduto la casa dov’è cresciuta, organizzando un party per l’occasione, si sente furiosa. Non vorrebbe andarci finché non le viene in mente che deve assolutamente recuperare le sue preziose bambole russe. Mentre le cerca si ritrova però a tu per tu con Joe, l’ex di cui è ancora innamorata, e scopre verità sconcertanti sulla sua famiglia.

Consigliato a… chi vuole tuffarsi in un’avventura familiare ed esistenziale rocambolesca, ma a lieto fine.

Cosa ci è piaciuto di più: il tono del romanzo, che permette con grande spirito di osservazione di raccontare le incomprensioni e i meccanismi che regolano i rapporti familiari con un tono divertito e toccante al tempo stesso.

Per niente al mondo

Autore: Ken Follett, famosissimo in tutto il mondo per libri come La cruna dell’ago e I pilastri della terra.

Editore: Mondadori.

Genere: un thriller ricco di dettagli reali.

Pagine: 732.

Trama: Per niente al mondo segna un significativo cambio di rotta rispetto ai noti romanzi storici a cui ci ha abituato l’autore nel corso della sua produzione. Ambientato ai giorni nostri, infatti, il suo nuovo romanzo vede al centro della narrazione una crisi globale, che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale e che si svilupperà tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.

Consigliato a… chi è alla ricerca di una storia travolgente, capace di lasciare senza fiato fino all’ultima pagina.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di coniugare in questa nuova opera un ritmo serrato alla verosimiglianza dei suoi romanzi storici, basandosi su ricerche approfondite e su personaggi sempre convincenti.

(articolo in collaborazione con Upday)