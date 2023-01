“Ruggine al sole”: storia di un rompicapo familiare e di un percorso di formazione

“Ruggine al sole”, breve romanzo di formazione firmato da David Laurenzi, ha come protagonista un ragazzino di dodici anni che, durante l’estate in campeggio, si trova al centro di un complesso rompicapo familiare…

Non per tutti le vacanze significano bagni in riviera e corse a perdifiato tra i boschi. Per alcune persone, come nel caso del protagonista di Ruggine al sole (edizioni Fve), somigliano più a una fuga. È un ragazzino di dodici anni che indossa sempre sulla testa un cappello rosso, quasi fosse un talismano, e che si è lasciato alle spalle, insieme alla madre, un rompicapo fatto della stessa sostanza dei fantasmi, un passato prossimo che torna a ossessionare i giorni e le notti.

David Laurenzi, classe ’63, è l’autore di questo breve romanzo di formazione che porta alla scoperta di una complessa storia familiare.

Ambientato nella stagione sospesa di un’estate in campeggio, il romanzo è scandito in giorni di ricognizione attorno alla roulotte, contando le ore su ogni sigaretta accesa, e in notti fatte di prove di resistenza nei bagni del camping, per stanare il coraggio con le unghie.

Il protagonista si accosta alle altre celebri rappresentazioni di ragazzini della letteratura, condividendo la testardaggine dell’Agostino di Alberto Moravia e la solitudine de Il giovane Holden di J.D. Salinger, vivendo sulla propria pelle l’intricato rapporto madre-figlio e la crudeltà che i misteri di famiglia sono in grado di dimostrare.

L’autore di Ruggine al sole, David Laurenzi, è nato a Foligno e si occupa di letteratura, scienze sociali e cinema. Ha ideato e condotto – presso scuole, associazioni, carceri – corsi e laboratori dedicati ai linguaggi audiovisivi e alla scrittura. Dal 2012 cura e stampa il foglio d’arte Flusso ed è autore di un primo romanzo, Dinamica di un incendio (Scatole Parlanti Edizioni).