“Sono il re del castello”, il romanzo gotico di Susan Hill esplora la crudeltà infantile

Per la prima volta in Italia “Sono il re del castello”, romanzo cult della scrittrice inglese Susan Hill, “maestra della suspense che ci accompagna con lampi di speranza…”

La casa editrice friulana Safarà porta in libreria, per la prima volta in Italia, Sono il re del castello, il romanzo inedito della scrittrice inglese Susan Hill, classe ’42, nella traduzione di Lorenza di Lella, e con la prefazione di Esther Freud (figlia del pittore Lucian Freud e pronipote di Sigmund Freud).

Paragonato a Il signore delle mosche di William Golding, Sono il re del castello, tra l’altro, è stato incluso nella prestigiosa collana Penguin Decades, che celebra opere che hanno avuto un impatto culturale dirompente.

Una scrittrice apprezzata dal cinema e dal teatro

L’opera, che affronta il tema del bullismo e dell’isolamento tra ragazzi, è firmata da un’autrice a sua volta acclamata. Susan Elizabeth Hill ha firmato libri di narrativa e saggistica (tra i suoi romanzi, The Woman in Black – La donna in nero, del 1983, e The Bird of Night, selezionato per il Booker Prize nel 1971 e vincitore del Whitbread Novel Award).

Per i suoi meriti in campo letterario e artistico, la scrittrice (i cui libri, che hanno ispirato opere teatrali e cinematografiche come nel caso di The Woman in Black, sono tradotti in oltre venti lingue) è stata nominata, nel 2012 e nel 2020, rispettivamente Commander of the Order of the British Empire (CBE) e Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“Sono il re del castello”: la trama e il temi del libro

E veniamo alla trama: nell’estate del 1970, a Warings, un’antica e austera magione vittoriana appartenuta a un celebre entomologo, una novità irrompe nella vita dell’erede Joseph Hooper e di suo figlio Edmund. Rimasto vedovo, Joseph accoglie infatti Helena Kingshaw in qualità di nuova governante della casa e la donna si stabilisce presto nella dimora con il figlio undicenne Charles, nella speranza che i due bambini facciano amicizia e che la vita di tutti prenda un corso luminoso. Ma non sempre le cose vanno come sperato dagli adulti…

“Non volevo che venissi qui”, recita il messaggio che Edmund fa recapitare a Charles il giorno del suo arrivo, principio e preludio di una sconcertante vicenda in cui riecheggiano le parole profetiche di William Golding.

Esplorazione della crudeltà infantile e del tentativo di sfuggirle fino alle estreme conseguenze, Sono il re del castello “abita il mondo dell’austerità post-bellica – case tetre e non riscaldate, collegi, labbra pallide e tese. Gli strumenti di tortura con cui un bambino perseguita l’altro sono semplici ma non per questo meno efficaci. Animali morti, stanze chiuse a chiave, oscurità, corvi […]. Susan Hill è una maestra della suspense che ci accompagna con lampi di speranza e un’acuta comprensione della condizione psichica del giovane protagonista”, scrive nella prefazione Esther Freud.