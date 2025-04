“The editors are IN”: i consigli degli editor per aspiranti autrici e autori

Torna l’iniziativa “The editors are IN” (le iscrizioni sono aperte per aspiranti autrici e autori, che hanno la possibilità di incontrare per un’ora editor professionisti): il ricavato dell’iniziativa sosterrà i laboratori di scrittura che il Centro Formazione Supereroi offre gratuitamente alle scuole pubbliche di Milano – I particolari

Torna l’iniziativa “The editors are IN“, pensata per chi ha un manoscritto nel cassetto e vorrebbe migliorarlo con l’aiuto di editor professionisti (come Giordano Aterini, Edoardo Brugnatelli, Giulia Ichino, Stefano Izzo, Chiara Scaglioni e Giuseppe Strazzeri), disponibili per un incontro privato di un’ora (dal vivo, oppure in videochiamata) con le aspiranti autrici e gli aspiranti autori.

Questi ultimi potranno quindi ottenere un’analisi approfondita del proprio testo e la possibilità di migliorarlo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile (qui dettagli e modalità di pagamento).

Soprattutto, il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere i laboratori di scrittura che il Centro Formazione Supereroi (un’associazione non profit che da più di 10 anni lavora con gli adolescenti) offre gratuitamente alle scuole pubbliche di Milano.