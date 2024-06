Ecco chi ha vinto il Premio Calvino 2024

Simone Torino è il vincitore della 37esima edizione del Premio Italo Calvino con il romanzo Macaco.

Torino è nato nel 1979 ad Aosta e vive a Pont-Saint-Martin. Dopo essersi diplomato come perito elettronico all’Itis di Verrès, ha seguito i corsi della Triennale di Lettere moderne presso l’Università di Torino. Ha poi frequentato a Bologna, presso la Scuola Karenin, il corso di scrittura “Trovare la sedia”. Ha svolto diverse attività, da operaio agricolo a postino. Attualmente scrive. Nel corso degli anni ha pubblicato racconti in rete o con piccole case editrici, tra cui Io non son più io (son quello là) nel volume Comincia adesso (Eris, 2016).

Due menzioni speciali della Giuria a pari merito vengono assegnate a Saverio Gangemi per Calùra e a Elisa Menon per Guance bianche e rosse. Elda è salita alle Malghe.

Il vincitore e le menzioni speciali sono stati proclamati dai giurati Viola Ardone, Beatrice Manetti, Roberta Mazzanti, Andrea Pomella, Alessandro Zaccuri durante la Cerimonia di Premiazione che si è svolta al Circolo dei lettori di Torino.

Qui le le 9 opere d’esordio finaliste (tra 827 partecipanti), tra cui sono stati selezionati i premiati.

Questa la motivazione della Giuria per l’opera vincitrice: “La Giuria, preso atto del ricco ventaglio delle scritture e delle narrazioni pervenute e del loro complessivo buon livello, decide di assegnare il Premio a Macaco di Simone Torino. Una voce singolare per descrivere un mondo ai margini che si credeva scomparso, quello agricolo, non senza incursioni altrove. Grazie a una lingua spezzata che incide azioni e pensieri si viene immediatamente trascinati all’interno dell’universo del protagonista, un universo insieme poetico e di terra, innervato sotto traccia di istanze etiche. Una storia semplice, fatta di gesti legati al lavoro, di quotidianità solitaria, di momenti minimi di relazioni amicali, ed è questa la sua magia”.

Queste le motivazioni per le menzioni speciali della Giuria: “Calùra di Saverio Gangemi mette in scena, in un’atmosfera fuori del tempo, arcaica, dai tratti fiabeschi, l’inaridirsi della natura fino alla sua estinzione. È terminato un ciclo cosmico, un altro inizierà preannunciato da un vento misterioso. Una versione originale di climate fiction dai tratti allegorici, alla cui aura fascinosa dà sostanza un’invenzione linguistica che fonde con perizia registro colto, elementi dialettali e parole dismesse. Guance bianche e rosse. Elda è salita alle Malghe di Elisa Menon, focalizzato su uno dei momenti più tragici degli anni partigiani, ricostruisce, reinterpretando fatti noti, il profilo di una giovane donna cancellata dalla memoria con lo stigma di essere stata una spia al soldo dei nazisti. Una narrazione dal ritmo serrato, drammaturgica, di ellittica reticenza, che penetra nella grande storia attingendo con pietas alla storia personale”

Il Premio Italo Calvino è stato fondato a Torino nel 1985, poco dopo la morte di Italo Calvino, per iniziativa di un gruppo di estimatori e di amici dello scrittore, tra cui Norberto Bobbio, Cesare Cases, Anna Chiarloni, Natalia Ginzburg, Massimo Mila, Lalla Romano, Cesare Segre. “Calvino, com’è noto, ha svolto un intenso e significativo lavoro editoriale per l’Einaudi; l’intenzione è stata, quindi, quella di riprenderne e raccoglierne il ruolo di talent scout di nuovi autori: di qui, l’idea di rivolgersi agli scrittori esordienti e inediti, per i quali non è facile trovare un contatto con il pubblico e con le case editrici”, si spiega nella presentazione. “Il Premio ha impostato la propria attività seguendo gli stessi criteri che hanno guidato Calvino: attenzione e equilibrio, gusto della scoperta e funzione critica”.

Ideatrice del Premio e sua animatrice e presidente fino al 2010 è stata Delia Frigessi, studiosa della cultura italiana tra Ottocento e Novecento. Attuale presidente è Mario Marchetti.

Il Premio Calvino può ormai contare un notevole numero di autori affermati, che hanno iniziato il loro percorso editoriale proprio partendo dalla partecipazione al concorso. Tra gli altri: Marcello Fois, Francesco Piccolo, Paola Mastrocola, Fulvio Ervas, Flavio Soriga, Peppe Fiore, Errico Buonanno, Paolo Di Paolo, Rossella Milone, Giusi Marchetta, Mariapia Veladiano, Letizia Pezzali, Simona Baldelli, Pierpaolo Vettori, Francesco Maino, Domenico Dara eVeronica Galletta.

Tra gli ultimi vincitori pubblicati: Elisabetta Pierini (La casa capovolta, Hacca), Cesare Sinatti (La Splendente, Feltrinelli), Emanuela Canepa (L’animale femmina, Einaudi Stile Libero), Filippo Tapparelli (L’inverno di Giona, Mondadori), Gennaro Serio (Notturno di Gibilterra, L’orma), Maddalena Fingerle (Lingua madre, Italo Svevo), Francesca Valente (Altro nulla da segnalare, Einaudi), Nicolò Moscatelli (I calcagnanti, La nave di Teseo), Jacopo Iannuzzi (White People Rape Dogs, Einaudi Stile Libero).