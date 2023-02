Qual è il fato dei buchi neri? “Buchi bianchi”, il nuovo saggio di Carlo Rovelli

Carlo Rovelli, affermato fisico teorico e autore di numerosi saggi, tra cui il bestseller “Sette brevi lezioni di fisica”, torna in libreria con “Buchi bianchi. Dentro l’orizzonte”, in cui descrive cosa sono i buchi neri e i buchi bianchi e si sofferma sulla loro relazione

Qual è il fato dei buchi neri? A questa complessa domanda ha cercato di rispondere Carlo Rovelli, fisico teorico, membro dell’Institut Universitaire de France e dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences. Il risultato dei suoi studi è raccolto in Buchi bianchi. Dentro l’orizzonte (Adelphi), il suo nuovo saggio.

“Non lo so se l’idea che i buchi neri finiscano la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi sia giusta. È il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni”, spiega l’autore del libro. “Coinvolge la natura quantistica del tempo e dello spazio, la coesistenza di prospettive diverse, e la ragione della differenza fra passato e futuro…”

Rovelli, responsabile dell’Équipe de Gravité Quantique del Centre de Physique Théorique dell’Università di Aix-Marseille, è autore di numerosi saggi che approfondiscono diversi aspetti della fisica e della storia della scienza.

Il suo libro di maggiore successo è senza dubbio Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi), che parte dalla teoria della relatività generale di Einstein e dalla meccanica quantistica per arrivare a trattare questioni ancora dibattute, come l’architettura del cosmo, le particelle elementari, la gravità quantistica, la natura del tempo.

Ritornando al nuovo saggio di Rovelli, autore di L’ordine del tempo, Helgoland e Relatività generale (tutti editi da Adelphi), il fisico spiega come quella dei buchi bianchi sia un’idea ancora da esplorare e approfondire. Nel libro sono descritti nei dettagli i buchi neri, che pullulano nell’universo, e successivamente i buchi bianchi, “i loro elusivi fratelli minori”.

E infine, ecco emergere le domande che inseguono l’uomo da sempre: come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto? E perché vogliamo sempre andare a vedere un po’ più in là?