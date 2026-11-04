Arriva in libreria una nuova collana di Terre di Mezzo: “Clorofilla” ospiterà narrativa, saggi, reportage, resoconti di viaggio e volumi illustrati, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dei paesaggi e della vegetazione che ci circondano. I primi due titoli in libreria sono “Bosco maestro” della biologa Angela Ronchi e “La vita sulla terra” del divulgatore David Attenborough – I particolari

Piante, animali, alberi, funghi, ecosistemi, ma anche montagne, isole e mari e città: Clorofilla – Storie per abitare la Terra, la nuova collana della casa editrice Terre di Mezzo, ospiterà narrativa, saggi, reportage, resoconti di viaggio e volumi illustrati, tutti incentrati sull’importanza della natura, del paesaggio e della loro esplorazione.

“Quando abbiamo cominciato a progettare Clorofilla ci siamo immaginati la libreria del suo lettore ideale. Una libreria che, accanto a romanzi e saggi (dalle cui pagine di tanto in tanto scivola un fiore o una foglia essiccata), accoglie mappe, guide, bussole, strane cartoline, sassi, qualche conchiglia. Non solo parole, virgole e inchiostri, ma anche le tracce di un’avventura, di un viaggio, di una scoperta”, racconta Giuseppe Favi, editor della collana, convinto dell’importanza che chiunque lavori per la casa editrice abbia una libreria ricca di oggetti che ne raccontano il passato e le avventure.

“Libri come questi, oggi, sono più importanti che mai”, prosegue l’editor. E ancora: “Viviamo in un tempo fin troppo veloce, in cui cambia rapidamente anche il nostro rapporto con l’ambiente, le risorse, gli esseri viventi”.

La collana approderà in libreria con il primo volume a partire dal 6 novembre: Bosco maestro è firmato da Angela Ronchi, conosciuta sui social proprio con il nickname di @il_bosco_maestro. L’autrice è biologa, ricercatrice, divulgatrice per la Rete degli Orti Botanici della Lombardia e appassionata di piante, animali e funghi, e con questo titolo invita a rallentare il passo e ad ascoltare maggiormente la natura, con i suoi segnali silenziosi e disseminati ovunque.

Come si può distinguere un albero solo osservandone la corteccia? Perché la primula gialla spunta proprio quando la vegetazione intorno a lei sembra essersi addormentata?

Dal 20 novembre, inoltre, gli scaffali ospiteranno il secondo volume della collana, La vita sulla terra di David Attenborough (traduzione di Valeria Gorla): rigore scientifico e narrazione documentaristica si fondono in questo libro, che nasce a partire dal bagaglio culturale di uno dei più grandi divulgatori scientifici del mondo, che per decenni si è dedicato alla realizzazione di documentari di storia naturale.

Con lui, chi legge compie un viaggio tra le giungle dove orchidee variopinte si fingono insetti per farsi impollinare, passando per le colonie di formiche del miele, fino alle montagne innevate del Giappone, dove i macachi combattono il gelo immergendosi nelle calde sorgenti vulcaniche, passando anche per gli abissi marini in cui la vita ha trovato forme impensabili.

Dal 15 novembre prenderà poi il via anche la newsletter Clorofilla che, con cadenza mensile, approfondirà il mondo naturalistico da diversi punti di vista (scienziati, filosofi, botanici, geografi, narratori e artisti).