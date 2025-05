Tra riflessione teorica e impegno civile: la nuova collana Idee di Feltrinelli

La nuova collana “Idee”, nata in collaborazione tra Feltrinelli e la sua Fondazione, punta a “offrire strumenti per orientarsi nei grandi temi del presente” – I particolari e le prime tre uscite

Arriva in libreria per Feltrinelli Idee, una nuova collana, nata in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Idee nasce per “offrire strumenti per orientarsi nei grandi temi del presente“, e si propone di “esplorare il territorio comune tra riflessione teorica e impegno civile, come laboratorio di pensiero”, come “un luogo dove grandi intellettuali internazionali e italiani affrontano questioni urgenti con chiarezza, profondità e originalità”.

Il 13 maggio escono i primi due titoli: Uguaglianza – Che cosa significa e perché è importante di Thomas Piketty e Michael J. Sandel (presentato come un saggio che intreccia economia e filosofia per analizzare le radici delle diseguaglianze e tracciare nuove strade per una giustizia sociale sostenibilee) e Confini di classe – Diseguaglianze, migrazione e cittadinanza nello stato capitalista di Lea Ypi (esperta di marxismo e teoria critica).

Il 20 maggio la terza uscita: Introduzione alla vita non fascista di Michel Foucault (15 ottobre 1926 – 25 giugno 1984), un testo ancora attuale, sul quel fascismo che in qualche modo, ancora oggi, “ci portiamo incrostato sotto la suola delle scarpe, anche quando riteniamo di essere militanti rivoluzionari”.