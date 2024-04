Francesca Fagnani, dal successo di “Belve” al libro sulla “Roma criminale”

In attesa di quella in arrivo a Fedez, dopo le polemiche dell’anno scorso, in questi giorni si sta parlando moltissimo delle interviste a Carla Bruni, Loredana Bertè e a Matteo Salvini per la nuova stagione (su Rai2) di Belve, ormai un programma di culto. Ma, come annunciato dal Gruppo Feltrinelli nel corso di un incontro con la stampa, Francesca Fagnani, conduttrice di del programma e giornalista, il 30 aprile arriverà anche in libreria, con Mala. Roma criminale, “un’inchiesta che racconta le sfumature, le influenze e i rapporti insospettabili della malavita romana”. Il libro di Francesca Fagnani che uscirà per il marchio Sem.

Nata a Roma, classe 1976, Fagnani si è laureata alla Sapienza in Lettere moderne, e ha conseguito un dottorato in filologia dantesca a New York, per poi entrare in Rai nel 2001: ha esordito come giornalista televisiva in Annozero di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Come sottolinea il sito della Rai, Belve è oggi un “vero e proprio fenomeno virale, uno dei programmi di maggior successo sui social: solo l’ultima stagione ha collezionato più di 1,4 milioni di interazioni e 8,3 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti video su Instagram, X, Facebook e YouTube; straordinario il risultato su TikTok dove il programma raccoglie milioni di visualizzazioni”.