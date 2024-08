Il mondo splendente della corte Heian, nel Giappone del decimo secolo dopo Cristo

Una vita fondata sullo stile e sulla bellezza, una civiltà di vertiginosa perfezione – il mondo della corte Heian, fiorito in Giappone intorno al decimo secolo dopo Cristo –, di cui è emblema il “Principe Splendente”, figlio dell’Imperatore, raccontato nel libro di Ivan Morris

Una vita fondata sullo stile e sulla bellezza, criteri ultimi e assoluti: così ci appare il mondo della corte Heian, che fiorì in Giappone intorno al decimo secolo dopo Cristo.

Ignota all’Occidente e scarsamente nota persino in Cina, questa civiltà raggiunse una vertiginosa perfezione, di cui ci hanno lasciato dettagliata testimonianza soprattutto alcune donne dalla sensibilità sottilissima, come Murasaki e Sei Shōnagon.

Emblema di quel mondo è il “Principe Splendente”, figlio dell’Imperatore, protagonista della Storia di Genji, che resta tra i vertici della letteratura giapponese.

Adelphi ripropone Il mondo del Principe Splendente di Ivan Morris (nella traduzione di Piero Parri), opera a cui l’autore dedicò gran parte della sua vita: non soltanto uno studio storico, ma “un tentativo di ricomporre, in tutti i suoi aspetti, uno scenario remoto e fascinoso“. E un invito a ritrovare in noi lo “spirito dell’aware“, parola intraducibile che si riferisce alla “qualità emotiva insita negli oggetti, nella gente, nella natura o nell’arte”.

L’autore (1925 – 1976), scrittore, traduttore ed editore inglese, ha studiato a lungo il Giappone.

