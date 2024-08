“L’età del fuoco”: reportage da un pianeta sempre più caldo

Nella sua inchiesta-reportage (“L’età del fuoco”) il giornalista canadese John Vaillant racconta una storia inquietante, che spazia dal Canada alla California all’Australia, per raccontare il culmine del “Petrocene”, l’età del petrolio, in cui abbiamo risposto al nostro incessante bisogno di energia addomesticando il fuoco, costi quel che costi…

È il 3 maggio 2016 e a Fort McMurray, Alberta, Canada, fa molto, troppo caldo: non piove da settimane, la foresta sterminata che circonda la città è secchissima, il suolo inaridito, i venti sempre più forti. E basta una scintilla perché scoppi un incendio incontrollabile: il Bestione, come viene chiamato, divora migliaia di chilometri quadrati di terreno e genera una nube di fumo che crea un sistema meteorologico a sé, fatto di fulmini e grandine nera.

Sembra avere vita propria e una volontà distruttiva: lo raccontano gli abitanti in fuga, tutti miracolosamente illesi, le autorità che monitorano impotenti la situazione, i pompieri.

Nel libro L’età del fuoco (Iperborea), John Vaillant raccoglie le loro testimonianze in una storia che spazia dal Canada alla California all’Australia per raccontare il culmine del Petrocene, l’età del petrolio, in cui abbiamo risposto al nostro incessante bisogno di energia addomesticando il fuoco, costi quel che costi.

Come è successo a Fort McMurray, la cui esistenza si fonda sull’estrazione del bitume, un processo complesso, energivoro, a malapena redditizio e che per di più non si può fermare, neanche quando la città è in fiamme. Si creano allora fenomeni per cui sono stati coniati neologismi come “tornado di fuoco” o “pirocumulonembo“, con una potenza pari a una bomba atomica, e destinati a ripetersi con frequenza crescente in un mondo surriscaldato.

Vincitore del Baillie Gifford Prize, finalista al National Book Award e al premio Pulitzer, L’età del fuoco è un reportage giornalistico dal ritmo thriller, che racconta del coraggio di chi il fuoco lo ha combattuto e dell’avidità di chi l’ha favorito, pur ricordandoci che invertire la rotta è ancora possibile se a Fort McMurray sono tornate a fiorire le aiuole.

L’autore, scrittore e giornalista canadese, i cui scritti ha pubblicato La tigre (Einaudi, 2012) e dopo L’età del fuoco Iperborea pubblicherà la sua prima inchiesta, L’albero d’oro.