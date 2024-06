Dentro l’officina dello sport

Raccontare il mondo dello sport come competizione, conoscenza, competenza, comunità, indagandone il “dietro le quinte”. Con questo obiettivo arriva in libreria L’officina dello sport – Le squadre, la ricerca, la tecnologia, la passione e i valori sociali, pubblicato da Marsilio Arte e curato dalla Fondazione Pirelli.

L’APPUNTAMENTO A MILANO

Il libro sarà presentato a Milano, al Teatro Franco Parenti, mercoledì 26 giugno alle ore 19. Interverranno il vice presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, il direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò, la storica Eva Cantarella, la presidente del Museo Egizio di Torino e consigliera FIFA Evelina Christillin, il presidente e AD di Formula 1 Stefano Domenicali, e il direttore di Motorsport Pirelli Mario Isola. In collegamento video, lo scrittore Joe Lansdale e il velista oceanico Ambrogio Beccaria. Per l’occasione, il foyer del teatro e i Bagni Misteriosi saranno allestiti con installazioni ispirate al mondo sportivo, realizzate a partire dalle immagini dell’Archivio Storico Pirelli, e con riproduzioni in scala delle tavole inedite realizzate dall’artista Lorenzo Mattotti per illustrare

il volume.

Pubblicato in versione italiana e versione inglese separata, il progetto editoriale documenta i cantieri, le “officine”, i laboratori, le fabbriche dei prodotti sportivi; il backstage delle competizioni; le voci, i suoni, gli inni; la messa in scena e il racconto dello sport. E ancora: lo sport nell’impresa al centro delle iniziative di welfare aziendale tra passato e presente.

Il libro è ripartito in una sezione introduttiva con contributi istituzionali di Marco Tronchetti Provera, Giovanni Malagò, Evelina Christillin e Stefano Domenicali; una sezione narrativa con un racconto dello scrittore Joe Lansdale e altri contributi sul legame tra Pirelli e lo sport di Antonio Calabrò, Ambrogio Beccaria e Mario Isola; una sezione saggistica con approfondimenti sui molteplici aspetti del mondo sportivo di Eva Cantarella, Emanuela Audisio, Giuseppe Di Piazza, Darwin Pastorin e Giuseppe Lupo. A completare il libro, una serie di schede tematiche sugli ambiti sportivi che hanno visto protagonista Pirelli nel corso della sua storia.

Il libro è inoltre arricchito da sei illustrazioni originali di Lorenzo Mattotti e da oltre cento immagini

rare e preziose provenienti dall’Archivio Storico Pirelli. Al progetto editoriale, infine, è associata una piattaforma web.