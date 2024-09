I millennial? La generazione dimenticata

Quella dei millennial è una generazione unica, figlia di due mondi, quello analogico e quello digitale. Ma chi si occupa dei loro problemi? In libreria “Millenial – La generazione dimenticata” di Giorgia Pacione Di Bello

Dal dopoguerra in poi si è sempre parlato di fase ascensionale: cioè le nuove generazioni hanno sempre avuto più soldi, una salute migliore e una vita più lunga e sana dei propri genitori. Per i millennial non è così.

E la conferma arriva dalla lettura di Millenial – La generazione dimenticata, libro edito da Capponi editore e firmato dalla giornalista (millennial) Giorgia Pacione Di Bello, che ha costruito la sua carriera sulla passione per la scrittura e l’informazione economica.

Le esperienze personali e professionali hanno fornito all’autrice una prospettiva preziosa sui problemi e le aspirazioni della sua generazione.

E veniamo alla tesi del libro: i millennial sono perfetti per traghettare il Paese verso il futuro, se non fosse che sono stati completamente dimenticati dalla politica, che ha riservato loro un futuro fatto di incertezze e di sguardi di superiorità perché prima definiti troppo “choosy”, e adesso è il momento di buttare loro addosso anche la croce del “in Italia si fanno pochi figli”.

Millennial racconta una generazione su cui, nel corso degli anni, se ne sono dette di ogni. Per Giorgia Pacione Di Bello, infatti, i millennial hanno giocato secondo le regole imposte dai baby boomer, ma non hanno ottenuto il lieto fine sperato.