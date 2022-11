Premio Biella Letteratura e Industria 2022: ecco i libri premiati

La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta da Claudio Bermond, Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca, ha decretato come vincitrice della 21esima edizione, dedicata alla saggistica, Claudia Bianchi, autrice per Laterza di Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio, Laterza.

L’opera indaga una delle declinazioni più attuali del tema della violenza: quello che è diventato comune chiamare hate speech (‘linguaggio d’odio‘ o ‘discorso d’odio’), ossia l’insieme di espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità verso gruppi sociali e verso individui in virtù della loro mera appartenenza a un gruppo. L’uso di tale linguaggio, soprattutto da parte di coloro che rivestono posizioni di autorità nel mondo del lavoro o cariche istituzionali, fa della parola un’arma distruttrice, uno strumento di controllo e di potere. Ciò che diciamo cambia i limiti di ciò che può essere detto, sposta un po’ più in là i confini di ciò che viene considerato normale, assodato, legittimo.

Il premio all’opera straniera è stato conferito a L’impresa saggia. Come le imprese creano l’innovazione continua (Guerini Next) di Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi.

Già annunciato a giugno, invece, il premio speciale della giuria, assegnato a Paolo Baratta per Il Giardino e l’Arsenale. Una storia della Biennale (Marsilio), in cui l’autore, a lungo presidente della rassegna internazionale più antica d’Italia, affronta nodi tuttora cruciali del fare cultura, amministrarla, diffonderla. In

La giuria del Premio ha conferito la menzione “Industria e nuovi linguaggi” a Chiara Alessi, per per Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita (Longanesi). L’autrice in questo libro ha costruito un archivio virtuale raccontando gli oggetti di design della storia del Novecento italiano. Un libro di design che però non parla di design ma di persone, idee, invenzioni, errori e di come cambia l’identità di un popolo attraverso le cose che inventa e usa.

Anche la giuria dei lettori, composta dai membri del “Circolo dei Lettori” dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte, è giunta al termine del proprio lavoro di selezione e ha scelto come vincitore del premio giuria dei lettori Fabio Detto per L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani), opera che racconta storie reali di persone già oggi costrette a misurarsi con un pianeta più caldo, un reportage narrativo che ci aiuta a vedere il nuovo mondo in cui stiamo imparando a vivere.

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a Biella, sabato 19 novembre alle 17, presso l’auditorium di Città Studi, a ingresso libero. A moderare l’appuntamento Matteo Caccia.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, Number One, la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon Housing, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix e l’azienda PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è il “primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale del Paese”. L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021