Nuovi saggi sui vaccini, i virus e le pandemie

Fra le sue tante funzioni, la lettura ha da sempre quella di aiutarci a muoverci meglio nel mondo in cui viviamo, mostrandoci situazioni complesse da una prospettiva autorevole e aiutandoci a trovare risposte ai grandi dilemmi del nostro tempo.

Questa considerazione si rivela particolarmente calzante in un periodo così delicato e confuso come quello che stiamo attraversando, segnato dalla pandemia da Covid-19 e dai dibattiti sui vaccini (leggi anche l’approfondimento sui libri che raccontano l’epidemia di Covid-19 su ilLibraio.it).

Ecco perché abbiamo selezionato tre nuove pubblicazioni di saggistica sull’argomento, che vanno da una disamina dell’immunoprofilassi alla storia biologica dei coronavirus (e non solo), fino ad arrivare alle ripercussioni sociali di eventi simili nel passato, con l’obiettivo di comprendere più a fondo il momento presente…

Autrice: Roberta Villa, giornalista laureata in medicina e chirurgia.

Editore: Chiarelettere, nella collana Reverse.

Genere: saggistica.

Pagine: 160, per venire a capo di tutto quello che c’è da sapere sui vaccini anti-Covid.

Trama: È normale avere paura di ciò che non si conosce. Perché no, anche dei vaccini, e tanto più di un virus di cui ancora non si conosce esattamente l’origine. Ma è anche importante riconoscere gli straordinari risultati ottenuti dalla ricerca scientifica in questo anno difficile e i futuri traguardi che si potrebbero delineare, oltre a capire la funzione e la risoluzione dei vaccini, prendendo in considerazione vari fattori cruciali grazie a una voce autorevole in materia.

Consigliato a… chi vuole sapere di chi e di cosa possiamo fidarci in fatto di vaccini, per difenderci dalla paura.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Roberta Villa, forte della credibilità conquistata in anni di seria informazione e divulgazione scientifica, di farci da guida per orientarci in una situazione ancora incerta.

Autori: Mauro Bologna e Aldo Lepidi.

Editore: Bollati Boringhieri.

Genere: saggistica.

Pagine: 528, ma scorrevoli.

Trama: la storia dell’umanità è costellata di malattie infettive, molte di origine animale. Ma perché, a intervalli di qualche decennio, una variante particolarmente aggressiva di influenza diventa un agente sterminatore tra i più letali, come è avvenuto con la spagnola o adesso con il coronavirus? Un’analisi storica, biologica e scientifica che spiega cosa sappiamo a oggi della Covid-19 e della pandemia di cui stiamo vivendo ancora le conseguenze.

Consigliato a… chi ha ancora tanti interrogativi sul coronavirus e vuole capirne meglio origini ed effetti.

Cosa ci è piaciuto di più: il linguaggio semplice – ma preciso e dettagliato – con cui è impostato in ogni sua parte il saggio, che a dispetto della lunghezza riesce a fornire informazioni aggiornate e soprattutto chiare sul SARS-CoV-2.

Epidemie, vaccini e Novax. Per capire e scegliere consapevolmente

Autrice: Letizia Gabaglio, con le illustrazioni di Maddalena Carrai.

Editore: Centauria.

Genere: saggistica divulgativa.

Pagine: 128 (a colori).

Trama: cosa combattono i vaccini, come si sviluppano e quali sono i benefici che portano in termini di salute privata e benessere pubblico? Dalla visione storica di questo libro, attraverso dei capitoli brevi e dei box di approfondimento, si passa gradualmente all’attualità, con la genesi delle posizioni dei NoVax, il caso del coronavirus e il dibattito in cui già ci ritroviamo ad avere a che fare, sulla necessità o meno di vaccinarci contro il Covid-19.

Consigliato a… chi si interroga sulla portata della pandemia e cerca di schiarirsi le idee di come sconfiggerla.

Cosa ci è piaciuto di più: la chiave storica fornita dal volume per capire meglio il presente e il prossimo futuro, da un racconto fruibile delle epidemie nel tempo alle polemiche che da sempre le hanno accompagnate.