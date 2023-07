In arrivo le “Tessere” di Treccani: “Non saranno bignami, né ‘prime lezioni'”

“Tessere”, la nuova collana di Treccani Libri, da settembre proporrà a lettrici e lettori “un’occasione per recuperare i fili essenziali del tessuto della conoscenza, in un orizzonte affabile di ‘ripasso creativo’ e con una forte impronta narrativa”. Paolo Di Paolo: “Non saranno bignami, né ‘prime lezioni’. Saranno testi narrativi in cui il teorema di Pitagora, la filosofia aristotelica, il concetto stesso di Storia saranno affrontati con l’intento di riattivare risonanze, di farci sentire che in noi custodiamo conoscenze ‘dormienti’ che andrebbero risvegliate…”

C’è una cassetta degli attrezzi che, uscendo dalla scuola media o dai primi due anni della scuola superiore, portiamo con noi: è fatta di “saperi minimi” in realtà imponenti, di conoscenze fondative che non si disperdono, anche quando sembrano appannate. Le tabelline, il teorema di Pitagora, la fotosintesi, le prime categorie filosofiche, le strutture della grammatica di base… Nella vita adulta abbiamo poche occasioni per rimettere in gioco queste tessere. Almeno in apparenza: perché spesso istintivamente, senza quasi rendercene conto, ce ne serviamo per leggere la realtà, per interrogarla e interpretarla.

Tessere, la nuova collana di Treccani Libri, da settembre proporrà a lettrici e lettori, con una serie di volumi agili, “un’occasione per recuperare i fili essenziali del tessuto della conoscenza, in un orizzonte affabile di ‘ripasso creativo’ e con una forte impronta narrativa”. Si tratta a tutti gli effetti di racconti, esplorazioni che prendono la forma di una storia.

A firmare i testi della collana saranno studiose e studiosi, scrittrici e scrittori. Si parte con Lo spazio tra le cose – Aristotele e la felicità del cambiamento di Annalisa Ambrosio, Non mi ricordo le date! – La linea del tempo e il senso della Storia di Alessandro Vanoli e La somma dei quadrati – Pitagora e la scienza della libertà di Silvia Benvenuti.

Spiega a ilLibraio.it Paolo Di Paolo, scrittore a cui un anno fa è stato affidato il coordinamento del piano editoriale della casa editrice: “Credo che la posta in gioco di una avventura editoriale come questa sia legata a una dimensione politica spesso richiamata da Tullio De Mauro: l’istruzione permanente degli adulti. È un orizzonte poco esplorato. Ma Treccani Libri, che ha alle spalle la tradizione dell’Istituto enciclopedico, può provarci”.

Ed entrando nello specifico della nuova collana: “Non saranno bignami, né ‘prime lezioni’. Saranno testi narrativi in cui il teorema di Pitagora, la filosofia aristotelica, il concetto stesso di Storia saranno affrontati con l’intento di riattivare risonanze, di farci sentire che in noi custodiamo conoscenze ‘dormienti’ che andrebbero risvegliate. Ce ne rendiamo conto quando aiutiamo nei compiti qualcuno in casa: lì ci verrebbe voglia di riprendere i libri, di fare un grande ripasso generale. Ecco, nei limiti, Tessere si propone come un’occasione di ripasso generale ‘emotivo’. Andremo avanti con i primi versi poetici, con le tabelline, con la fotosintesi… Non è mai troppo tardi per rimettersi a studiare“.