“Un Occidente prigioniero”, l’illuminante e attuale inedito di Milan Kundera

Tutti i titoli di Milan Kundera nel catalogo Adelphi, che lo pubblica dal 1985, sono resi disponibili per la prima volta in ebook. Dell’autore (da 4 milioni di copie solo in Italia, complessivamente), del bestseller “L’insostenibile leggerezza dell’essere” e di altri libri (come “Un incontro” e “La festa dell’insignificanza”) ora Adelphi propone l’inedito “Un Occidente prigioniero”, apparso per la prima volta in Francia l’anno scorso. Ecco perché, nelle settimane della guerra in Ucraina, è un testo attuale