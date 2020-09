“La voce degli antichi”, nuova collana del Mulino dedicata ai classici

Si chiama La voce degli antichi ed è la nuova collana del Mulino, che debutta con due titoli: Ovidio. Storie di metamorfosi di Piero Boitani e Sofocle. L’abisso di Edipo di Giulio Guidorizzi. Testi agili, rivolti agli studenti e non solo.

La casa editrice ha coinvolto nel progetto alcuni intellettuali, invitandoli a parlare di uno scrittore classico attraverso una delle opere: ovvero una lettura d’autore accompagnata poi da parte del testo, o dal testo completo.

Come si spiega nella presentazione della collana, ci sono infatti libri che ci accompagnano per la vita sebbene provengano da epoche molto lontane dalla nostra, pagine alle quali torniamo ogni volta con spirito nuovo e con nuovo stupore. Sono i testi degli antichi, che per la loro potenza narrativa hanno attraversato il tempo. Sulle loro tracce possiamo ritrovare le eterne domande sul cosmo, sull’uomo e sulla vita, in un viaggio che risale alle fonti del pensiero, all’origine della trama del mondo.

Omero e Platone, Sofocle e Ovidio, Tucidide e Agostino: sono carne viva, per la forza dei temi che trattano – i sentimenti, il vivere civile, l’etica, la giustizia, la politica – per il fascino che ancora irradiano, per le emozioni che ancora suscitano.

In questa collana autori con storie intellettuali diverse fanno risuonare la voce degli antichi attraverso le loro stesse parole. Li rileggono con noi trasmettendoci quella stessa passione che li ha soggiogati. Libri per ripensare noi stessi e la nostra arte di vivere.