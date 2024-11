Christian Raimo sospeso dall’insegnamento a scuola dopo le critiche al ministro Valditara

Una decisione destinata a far discutere: con un provvedimento disciplinare dell’Ufficio Scolastico Regionale, Christian Raimo, insegnante e scrittore, è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio.

Raimo aveva criticato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Le critiche erano arrivate nel corso della festa nazionale di Avs, in un dibattito pubblico sulla scuola.

Repubblica.it riporta il commento a caldo dell’autore e docente: “Precedente pericoloso, le mie critiche a Valditara erano opinioni da libero cittadino“.

Al liceo Archimede, dove Raimo insegna, è partita la mobilitazione degli studenti in difesa del docente (è stata anche convocata un’assemblea).

Raimo aveva indicato Valditara come “bersaglio debole da colpire” come “la Morte Nera di Star Wars”. Sui social il chiarimento dello scrittore a questo proposito: “Piccolo disclaimer sul mio – purtroppo non solo mio – caso: non ho mai detto ‘lurido’, ‘cialtrone’, etc… Ho detto ‘le idee di’, ‘quello che dice’, ‘la politica di’. Non è da me insultare le persone; ci tengo a essere libero di criticare idee, posizioni, dichiarazioni, etc…”.