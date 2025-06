Da Pier Paolo Pasolini (con la poesia “Appendice 1”) al giudice Paolo Borsellino, passando per Giuseppe Tomasi di Lampedusa (e il suo “Gattopardo”) e per il filosofo Telmo Pievani: ecco tutte le tracce dei temi della prima prova della Maturità 2025

Il giorno della prima prova della Maturità 2025 (qui la nostra guida completa) è arrivato, con la consueta attesa per le tracce del tema di italiano (con tanto di “tototracce” nei giorni e nelle ore precedenti).

Alla vigilia, sui social del nostro sito abbiamo proposto un video dello scrittore e insegnante Enrico Galiano con i consigli per il tema; passata la lunga “notte prima degli esami”, è ora tempo dell’apertura dei plichi…

Una delle sette tracce, quella dedicata all’attualità, vede protagonista il giudice Paolo Borsellino (vittima di un attentato mafioso il 19 luglio 1992) e un suo messaggio dal titolo “I giovani, la mia speranza” (da un articolo di Epoca del 14 ottobre 1992).

Stando alle prime indiscrezioni, nelle tracce dell’analisi del testo (o tipologia A) trovano spazio grandi scrittori del ‘900 come Pier Paolo Pasolini, con la poesia Appendice 1 (una poesia senza titolo che rappresenta il percorso letterario durante la gioventù) tratta dall’opera Dal diario, e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con un brano dal suo capolavoro, Il Gattopardo (il passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina, anticipa Corriere.it).

Di seguito il testo di Appendice 1.

Mi ritrovo in questa stanza

col volto di ragazzo, e adolescente,

e ora uomo. Ma intorno a me non muta

il silenzio e il biancore sopra i muri

e l’acque; annotta da millenni

un medesimo mondo. Ma è mutato

il cuore; e dopo poche notti è stinta

tutta quella luce che dal cielo

riarde la campagna, e mille lune

non son bastate a illudermi di un tempo

che veramente fosse mio. Un breve arco

segna in cielo la luna. Volgo il capo

e la vedo discesa, e ferma, come

inesistente nella stanca luce.

E cosi la rispecchia la campagna

scura e serena. Credo tutto esausto

di quel perfetto inganno: ed ecco pare

farsi nuova la luna, e – all’improvviso –

cantare quieti i grilli il canto antico.

Per le tracce del testo argomentativo (tipologia B) c’è Pierce Brandon, Fellow del Church College di Cambridge, dove è responsabile dei Churchill Archives, e autore di biografie di Churchill e di Eisenhower, con una citazione dal suo saggio Gli anni trenta – Il decennio che sconvolse il mondo (Carocci, 2005).

Spazio anche a una riflessione sul tema del rispetto (parola dell’anno per la Treccani nel 2024, “per la sua estrema attualità e rilevanza sociale”), tratta da un articolo, pubblicato da Avvenire, e firmato da Riccardo Maccioni, giornalista e autore. All’interno di questo, Maccioni sottolinea che la decisione della Treccani “sembra un auspicio, che porta con sé il desiderio di costruire, di usare il dizionario non per demolire chi abbiamo di fronte ma per provare a capirne le ricchezze, le potenzialità. Perché se è vero che le parole possono essere pietre, è altrettanto giusto sottolineare come siano in grado di diventare il cemento necessario a edificare case”.

Completa questa sezione una traccia con protagonista Telmo Pievani, filosofo italiano specializzato in evoluzione – con un brano tratto da Un quarto d’era (geologica) di celebrità, pubblicato sulla rivista trimestrale Sotto il Vulcano nel 2022.

Mentre le divulgatrici scientifiche Anna Meldolesi e Chiara Lalli, con una riflessione dal titolo L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa? (pubblicata il 13 dicembre scorso da Sette del Corriere della Sera), compongono la seconda traccia della tipologia C.

Come riporta Virgilio.it, il seguente paragrafo sarebbe il testo sui cui è richiesta una riflessione da parte degli studenti.

“L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa? Una nuova ricerca, pubblicata su Science, dimostra che questa reazione emotiva accompagna spesso contenuti discutibili e che chi si scandalizza davanti a una presunta ingiustizia non perde tempo a cliccare sui link, per approfondire e verificare. Così, visto che la mente umana può esprimere giornalmente solo un tot di rabbioso disgusto, finiamo per sprecarlo su questioni irrilevanti per ignorare invece i temi che davvero meriterebbero la nostra irritazione”.

La seconda prova della Maturità 2025

A questo punto si prosegue domani, 19 giugno, con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio “che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale” di ciascun candidato e ciascuna candidata.

524.415 gli studenti della Maturità 2025

A proposito degli Esami di Maturità 2025, quest’anno sono 524.415 gli studenti e le studentesse coinvolte (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), e 13.900 le commissioni, per un totale di 27.698 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente: 268.577 per i licei, 169.682 per gli istituti tecnici e 86.156 per quelli professionali.

Le commissioni d’Esame

Quanto alle commissioni d’Esame, sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

