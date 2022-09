Con Salani la seconda edizione di “Lettori si diventa”, progetto per le scuole e i lettori di domani

Inizia un nuovo anno scolastico e parte anche la seconda edizione di Lettori si diventa, il progetto Salani dedicato alle scuole e rivolto agli insegnanti e a tutti i promotori dell’educazione alla lettura nella scuola primaria e secondaria di primo grado, tra cui non bisogna dimenticare le librerie.

Dopo gli oltre 200 eventi che nello scorso anno scolastico hanno visto impegnati i nostri autori nelle scuole – tra appuntamenti in presenza e online – come si spiega in una nota “continua la missione culturale di Lettori si diventa volta a creare i lettori di domani, mettendo in contatto i ragazzi con gli autori Salani”. Sono loro infatti i veri protagonisti dell’iniziativa.



La casa editrice presenta anche le novità del nuovo catalogo 2022/23, che vede un ampliamento delle proposte grazie al coinvolgimento di altri marchi di GeMS (Ape junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord Sud Edizioni, tre60), “così da offrire ancora più spunti, idee e proposte per i giovani e futuri lettori”.

L’incontro online

Il 20 settembre, alle ore 18, saranno proprio alcuni dei protagonisti di Lettori si diventa a intervenire all’evento LibLive dedicato che si terrà in diretta Facebook sulla pagina de Il Libraio.

Giuseppe Festa, Elisabetta Gnone ed Enrico Galiano, che si unisce da quest’anno alla squadra di Lettori si diventa, presenteranno la nostra nuova proposta. Interverrà Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Salani, e modererà Gloria Ghioni, docente e ideatrice di CriticaLetteraria.

Sarà inoltre presente il professor Giovanni Antonini della classe 2° A della scuola media di Pralungo di Biella, vincitrice della prima edizione del concorso Critici si diventa. I ragazzi, una volta avvenuto l’incontro con l’autore, hanno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore, darà la possibilità alla sua scuola di ricevere una donazione di 1.000 €.