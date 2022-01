“L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”: su Rai1 la terza stagione

In onda in prima visione su Rai1 da domenica 6 febbraio alle 21.25 la serie “L’Amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”, tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Con Margherita Mazzucco nei panni di Elena Grieco e Gaia Girace in quelli di Lila Cerullo… – I particolari

Domenica 6 febbraio, all’indomani della serata finale di Sanremo 2022, va in onda in prima serata su Rai1 l’attesa terza stagione de L’amica geniale, serie tratta dalla quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, pubblicata da e/o. Una co-produzione HBO e Rai Fiction.

Otto nuove puntate, con il proseguimento delle avventure di Lenù e Lila, in L’Amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta.

La terza stagione della serie (un successo a livello internazionale, per My Brilliant Friend) si svolge negli anni ’70, ed è stata girata tra Napoli, Firenze e Torino.

Ne L’amica geniale 3 tornano così le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, dirette da Daniele Lucchetti (la serie è scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo).

LE PROTAGONISTE

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto.

Hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

IL REGISTA

“(…) Sono entrato in punta di piedi in una serie che aveva già alle spalle un olimpo di autori: Elena Ferrante, Saverio Costanzo, Laura Paolucci Francesco Piccolo ed un esercito di attori che già erano i personaggi da prima di me. Eppure quando avevo una domanda preferivo prendere in mano il romanzo in cerca di soluzioni. Sulle pagine, invece di risposte, trovavo spesso altre domande. I libri della Ferrante hanno questo fascino di precisione sfuggente, che lascia libertà di interpretazione all’interno di uno schema psicologico implacabile e sempre acutamente vero. I suoi libri sono libri cosmo, che hanno dentro tutto, e che permettono molti tipi di lettura senza che l’ispirazione di fondo vada perduta. Con qualunque occhio la si guardi, la storia di Lila e Lenù è sempre la stessa e sempre differente, profonda, fine e popolare. Avere l’onore di filmare semplicemente la verità della loro trasformazione è stata fonte di piacere inesauribile”, ha spiegato il regista Luchetti

GLI ALTRI PERSONAGGI

Tra i personaggi, oltre alle protagoniste, anche Giovanni “Nino” Sarratore: alla presentazione del romanzo di Elena, la difende dalle aspre critiche di un giornalista conservatore. Fa parlare di sé attraverso i suoi articoli e arriva a essere citato anche dall’illustre suocero di Elena, Guido Airota. Grazie a lui entra in contatto con Pietro, con cui lega. Proprio attraverso l’amicizia con Pietro, Nino ritorna nella vita di Elena con effetti sconvolgenti. Negli anni in cui non si sono visti, Nino ha sposato una ragazza di buona famiglia e viaggia spesso per lavoro.

A proposito di personaggi, nella serie c’è anche Pietro Airota: fidanzato, poi marito di Elena. Un grigio accademico, molto concentrato sul suo lavoro. Pur professandosi ateo e progressista, mostra in diverse occasioni un’attitudine e un modo di pensare da conservatore. Ferisce attraverso la sua indifferenza Elena che, dopo il matrimonio, inizia a trattare come una massaia, ignorando il suo percorso accademico e professionale. Nel corso della serie la distanza tra i due si acuirà sempre più.

E ancora, Adele Airota: la madre di Pietro è una donna molto importante nel campo dell’editoria italiana, grazie a lei Elena ha pubblicato il suo primo libro e resta il suo punto di riferimento per ogni sua pubblicazione successiva.

Quanto a Immacolata Greco, la madre di Elena è una donna dura e pragmatica che non concede né a sé stessa né alla figlia di farsi manipolare. Teme che il matrimonio civile sia un modo di Pietro per piegare Elena e si oppone strenuamente. Resta comunque presente per sua figlia e si mostra oltremodo protettiva nei suoi confronti. Ha dei modi molto bruschi, ma dimostra il suo affetto con le sue azioni. Ha vissuto una vita difficile e per lei è estremamente difficile abbassare la guardia.

Dal canto suo, Enzo Scanno, il compagno di Lila, è dolce e protettivo nei suoi confronti, ed è esattamente l’opposto di Pietro. Premuroso e attento, non fa altro che encomiare i successi di Lila, la sua intelligenza, la sua innata capacità di apprendimento. Resta costantemente al suo fianco anche durante il terribile periodo della malattia. Insieme a lei studia per il corso per corrispondenza dell’IBM. La sua passione e il suo candore fanno colpo anche su Pietro, affascinato dal mondo dei calcolatori.

Mentre Bruno Soccavo, il proprietario della fabbrica di salumi e insaccati dove lavora Lila, è un uomo meschino e viscido, famigerato per molestare costantemente le operaie nell’essiccatoio. Quando ci prova con Lila, lei reagisce con aggressività. Dopo aver letto l’articolo di Elena sembra sentirsi genuinamente tradito, mostrando un lato vulnerabile e sensibile. Ma si smentisce nuovamente quando si libera dei manifestanti di sinistra, sguinzagliando contro di loro estremisti del Movimento Sociale Italiano.