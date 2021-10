Dal libro alla serie Netflix: “Guida astrologica per cuori infranti”

In arrivo su Netflix “Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca, una moderna commedia romantica per chi ha voglia di dare una possibilità ai propri desideri e lasciarsi guidare dal destino – I particolari

Problemi di cuore? Forse la risposta è nelle stelle. Se non ci credete, Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie italiana Netflix tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca edito da Nord, è pronta a dimostrarvi che sì, a volte gli astri possono influenzare le relazioni amorose.

L’oroscopo, in fondo, non mente. Gli uomini, invece, sì. O, almeno, questo è quello che imparerà Alice Bassi, trentenne dalla vita sentimentale disastrata, la cui quotidianità viene stravolta dell’imminente matrimonio del suo ex. Non una bella notizia, per lei che ancora sperava di poterlo riconquistare. Sul fronte professionale poi, le cose non vanno meglio, visto che nella redazione televisiva dove lavora arriva a scombinare le carte Davide, un nuovo direttore creativo affascinante e misterioso. Insomma, seguire i segnali delle stelle, a questo punto, non sembra più tanto una cattiva idea. Così inizia un periodo fatto di appuntamenti sotto il segno delle affinità zodicali, alcuni esaltanti, altri decisamente dimenticabili. Ma quello che conta è riuscire a mettersi in gioco, lasciarsi andare e farsi guidare dall’istinto e dal destino.

Creata e diretta da Bindu de Stoppani, e co-diretta da Michela Andreozzi, prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, la serie debutta il 27 ottobre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Amicizia, romanticismo, carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni degli ingredienti di Guida astrologica per cuori infranti. Una moderna commedia romantica per chi ha voglia di dare una possibilità ai propri desideri.

Nel cast Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide Sardi. Tra gli altri interpreti: Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).