Su Netflix la serie tv “Intervista col vampiro”, finora inedita in Italia. Tratta dalla saga-bestseller della scrittrice statunitense Anne Rice (scomparsa nel 2021), e arrivata in patria alla terza stagione, riprende i personaggi dell’omonimo film di Neil Jordan del ’97 (con Brad Pitt e Tom Cruise), aggiungendo, però, elementi inclusivi e queer, che la avvicinano ai romanzi di Rice – I particolari

Alcuni potranno dire “ma come, un altro adattamento?”, ma la verità è i retelling funzionano, funzionano tanto. E perché non dovrebbero? La possibilità di entrare nuovamente nelle storie che sono state tanto apprezzate, conoscerne aspetti diversi, nuove chiavi di lettura o semplicemente poter rivivere da capo le vicende, come se fosse la prima volta, è allettante non solo per i fan, ma anche per chi vuole approcciarsi per la prima volta a una narrazione.

E che dire quando la rivisitazione in questione è un romanzo di quasi cinquant’anni fa? Si fa riferimento, infatti, a Intervista col vampiro, questa volta sotto forma di serie tv, che arriva finalmente in Italia. Netflix, infatti, ha distribuito le prime due stagioni tratte dal celebre romanzo omonimo di Anne Rice (1941-2021), edito da Longanesi.

Intervista col vampiro: il libro

Anne Rice, autrice di culto del genere horror e gotico, che ci ha lasciato nel 2021, firma il primo libro della saga delle Cronache dei vampiri nel 1973, mentre in Italia arriverà nel 1977. Il romanzo introduce le vicende di Louis de Pointe du Lac e Lestat de Lioncourt, che poi proseguiranno in altri 13 libri.

La trama

L’incipit del romanzo è celebre: in una stanza buia, un uomo sta per raccontare la sua storia al giornalista Daniel Molloy. C’è un registratore tra loro, pronto a raccogliere la testimonianza dell’intervistato che, da quasi due secoli, è diventato una creatura della notte. Si tratta di Louis de Pointe du Lac, vampirizzato nel 1791 dall’affascinante Lestat de Lioncourt.

Per secoli i due si sono dedicati ai piaceri della notte e ad avventure pericolose fino a quando Louis, che non è mai sceso del tutto a patti con la sua immortalità e l’inevitabilità dell’omicidio, ha deciso che era ora di lasciare il compagno. Ma questi non è pronto a rinunciare a Louis e, per convincerlo a restare in sua compagnia, gli fa un regalo: una bambina. Ma non una bambina qualsiasi, bensì Claudia, a cui verrà dato il “dono” della vita eterna. Una vampira di soli cinque anni, che non crescerà mai. E questo sarà l’inizio della fine.

Intervista col vampiro: il film

La serie tv regala al pubblico nuovi volti ai vampiri Louis de Pointe du Lac e Lestat de Lioncourt, già apparsi sul grande schermo nel 1994, impersonati da Brad Pitt e Tom Cruise. Nel cast anche una giovanissima Kirsten Dust, nei panni della giovane Claudia. L’interpretazione dell’attrice fu lodata, ma fu ritenuta anche controversa (Dust all’uscita del film aveva solo 11 anni e una delle scene prevedeva un bacio con Pitt, allora 31enne). Il film, diretto da Neil Jordan, fu un successo al botteghino, con un incasso di oltre 230 milioni di dollari.

Intervista col vampiro: la serie

E passiamo adesso alla nuova serie, distribuita in Italia dalla piattaforma Netflix e arrivata in patria alla terza stagione (in arrivo nel 2026).

Uscito negli Stati Uniti nel 2022 sulla piattaforma AMC, il nuovo adattamento è diviso in otto parti, scritte e dirette da Rolin Jones (Friday Night Lights). Il produttore esecutivo, Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul), ha sottolineato che l’intento dello show è quello di sostenere l’eredità di Anne Rice e presentare a un nuovo pubblico i suoi personaggi.

Interview With the Vampire inaugura il Immortal Universe, un universo cinematografico basato sulle opere dell’autrice e che include anche la serie Mayfair Witches, sul piccolo schermo dal 2023, e basata sulla trilogia horror del Ciclo delle streghe Mayfair, edito in Italia da TEA.

Il cast e la trama

Nel cast Jacob Anderson – conosciuto per la sua interpretazione del Verme Grigio ne Il Trono di Spade – nel ruolo di Louis, Sam Reid in quello di Lestat e Bailey Bass in quello di Claudia.

La serie porta i personaggi di Rice nel 2022, a Dubai, dove il vampiro Louis de Pointe du Lac decide di farsi intervistare nuovamente dal giornalista Daniel Molloy, che lo aveva già incontrato nel ’74, per raccontare la storia della sua “vampirizzazione“, a opera del carismatico Lestat de Lioncourt.

Intervista col vampiro è stata lodata per i suoi aspetti inclusivi e, in particolare, è stata apprezzata la rinnovata veste queer dei personaggi, un aspetto fortemente presente nel libro ma che era quasi del tutto mancante nel film. Forbes la definisce “ LGBT+ senza mezzi termini“ e aggiunge che la serie raffigura “in modo opulento, caotico, erotico e intensamente realistico personaggi queer complessi e moralmente ambigui“.

Volti e ambientazioni nuove, dunque, ma che restituiscono il fascino di una saga che da cinquant’anni ha segnato l’immaginario vampiresco.

Un altro adattamento dal successo assicurato (come confermano le recensioni oltreoceano).