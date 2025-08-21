Serie tv Washington Black
Serie TV

“Washington Black”: su Disney+ un’odissea ottocentesca

Serie TV
di Redazione Il Libraio 21.08.2025

Su Disney+ in onda la serie tv “Washington Black”, tratta dal romanzo omonimo scritto da Esi Edugyan: protagonista il giovane Wash, nato e cresciuto in una piantagione di canna da zucchero, la cui vita si trasforma in un'”odissea ottocentesca” – I particolari e il trailer

Il 23 luglio è arrivata sulla piattaforma Disney+ Washington Black, serie tv in costume tratta dal romanzo di Esi Edugyan pubblicato da Neri Pozza (oggi in edizione Beat, tradotto da Ada Arduini).

Protagonista il giovane Wash – Washington Black, per l’appunto – che, dalla piantagione di canna da zucchero delle Barbados nella quale vive, si ritrova coinvolto in un’avventura per il mondo, un'”odissea ottocentesca” che attraversa l’Artico, Londra e il Marocco.

Le avventure di Washington Black

Insieme al giovane, è centrale la figura del “bizzarro Christopher Wilde, che tutti chiamano Titch”, come si legge nella presentazione del romanzo: naturalista, scienziato e inventore che si sposta a bordo di un nemboveliero…

Il cast e il trailer

La serie (come anticipato anche nel nostro speciale sui prodotti tv del 2025) si compone di 0tto episodi ed è disponibile il trailer.

Nel cast sono coinvolti Ernest Kingsley Jr nei panni di Wash, Tom Ellis (il Lucifer dell’omonima serie) in quelli di Titch; e poi Rupert Graves, Iola Evans, Edward Bluemel, Sharon Duncan-Brewster, Eddie Karanja e Sterling K. Brown.

