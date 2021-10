“Un’altra vita”: il programma della IX edizione degli “Eventi letterari Monte Verità”

Nel settecentesimo anniversario dalla morte di Dante – e nel mezzo di un “cammino” di ricostruzione, dopo il trauma della pandemia e della crisi economica e sociale – gli Eventi letterari Monte Verità guardano al futuro.

I protagonisti di Un’altra vita, la nona edizione della manifestazione culturale di Ascona (in provincia di Genova), sono infatti intellettuali, scrittori e filosofi fra i maggiori del nostro tempo, ai quali il direttore artistico Paolo Di Stefano, affiancato da Maike Albath e Maurizio Canetta, ha affidato il compito di indicarci una strada che ci conduca a “riveder le stelle”, affrontando riflessioni sui grandi temi della contemporaneità.

Come annunciato, ad aprire le giornate letterarie, giovedì 11 novembre al PalaCinema di Locarno, sarà la scrittrice anglo-canadese Rachel Cusk, fra le più grandi rivelazioni del panorama letterario degli ultimi vent’anni, che affronterà il tema della “altra vita” con la quale ogni donna si trova confrontata nel diventare madre.

Gli incontri proseguiranno venerdì 12 novembre al Monte Verità di Ascona con Joachim Sartorius, Stefano Boeri, Manuel Orazi e Helena Janeczek. La mattina di sabato 13 novembre sarà invece dedicata alla cerimonia di consegna del Premio Enrico Filippini, che mira a valorizzare le iniziative e gli attori del mondo dell’editoria che più si segnalano per il loro coraggio, la loro creatività e il loro spirito innovativo. Vincitrice del premio è quest’anno la casa editrice Éditions d’en bas – fondata nel 1976 dal sociologo e attivista vodese Michel Gardon e diretta poi da Jean Richard – particolarmente attenta alle culture periferiche e alle linee più audaci della contemporaneità. A pronunciare la laudatio e dialogare con l’editore sarà il poeta Fabio Pusterla.

Nel pomeriggio di sabato si proporranno poi nuovi incontri con Thomas Hürlimann, Nadia Fusini e Natascia Tonelli. In serata, ci si immergerà invece nei paesaggi montagnosi che fanno da sfondo alle opere dello scrittore milanese Paolo Cognetti, vincitore, fra gli altri, del Premio Strega 2017 con il romanzo Le otto montagne.

Domenica 14 novembre vedrà poi intervenire al Monte Verità La scrittrice tedesca Judith Hermann, mentre la chiusura della nona edizione degli Eventi letterari Monte Verità sarà dedicata a Manuel Vilas, uno dei romanzieri spagnoli viventi più influenti, a cui sarà affidato il compito di sondare uno dei lati più misteriosi e affascinanti del tema al centro di questa edizione: il ruolo della memoria individuale e collettiva nell’aprirci a “un’altra vita”.

Come da tradizione, protagonisti degli Eventi letterari non saranno solo gli autori: Un’altra vita mira, infatti, a rafforzare le collaborazioni e le sinergie instaurate con le scuole nel corso degli scorsi anni. In questo contesto, verrà proposto il laboratorio creativo di scrittura e animazione teatrale per le scuole medie Tutti insieme all’inferno, curato da Roberto Piumini e da Maria Pia Mazza. Prendendo le mosse dal primo verso della Divina Commedia, i ragazzi saranno invitati a immergersi in un viaggio attraverso la drammaturgia, la poesia e l’interpretazione, confrontandosi con il tema dei vizi umani.

Anche quest’anno, infine, gli Eventi letterari Monte Verità prevedono una serie di “tappe di avvicinamento” alla manifestazione: il 22 ottobre alle 20:30 la proiezione del film Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord al Cinema Otello di Ascona; il 27 ottobre alle 18 alla Biblioteca Popolare di Ascona un incontro con Sergio Devecchi sul libro Infanzia rubata; il 29 ottobre alle 18:30, discussione alla Casa della Letteratura di Lugano su Giorgio Orelli e Dante con Stefano Prandi e Fabio Pusterla; il 9 novembre alle 20:30 al Cinema Otello di Ascona, Omaggio a Federico Hindermann e Giorgio Orelli, nel centenario della nascita dei due poeti. Alla serata, con proiezioni di interviste dagli archivi RSI, partecipano Enrico Lombardi, Matteo Pedroni e Fabio Pusterla.

Il programma completo degli Eventi letterari è disponibile online sul sito ufficiale. I biglietti sono acquistabili su www.eventiletterari.swiss/shop, oppure prenotabili attraverso prenotazioni@eventiletterari.ch o per telefono al numero +41 (0)79 811 75 56.