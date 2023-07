Il ritorno del Festival Internazionale della Fantasia dedicato a Michael Ende

Dopo la prima edizione avvenuta nell’agosto del 2022, torna il Festival Internazionale della Fantasia dedicato a Michael Ende. L’evento si svolgerà il 25-26-27 agosto 2023 a Genzano di Roma, territorio nel quale l’autore visse ben 17 anni, e vi scrisse due tra le sue opere più celebri, Momo e La Storia Infinita.

Essendo stato un artista e un intellettuale poliedrico, il festival vuole porsi fin da subito come il centro di raccolta del mondo del fantastico esteso a tutte le arti. Come luogo idoneo per la realizzazione del festival, espresso anche nell’atto fondativo dello stesso, è stato presto individuato il parco romantico, risalente al settecento, Sforza Cesarini. Il luogo ideale per unire la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio, con il mondo del fantastico.

Il Festival è stato concepito per unire il mondo della letteratura, del cinema (proiettando in

anteprima nazionale Le Avventure di Jim Bottone), della musica, dell’arte di strada, della

scrittura per bambini, dando la possibilità agli ospiti di immergersi in tre giorni fantastici, nei quali riflettere e vivere emozioni legate all’immaginario e alla sensibilità umana.

Anche nella prossima edizione è stato scelto un tema come motivo del festival, tratto questa volta dal libro Momo, in occasione del 50esimo anniversario dalla sua pubblicazione: “Non si può mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera, capisci? Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro”.

I partner istituzionali del Festival, ideato e realizzato dal Comune di Genzano di Roma, saranno il

Comune Tedesco di Garmisch-Partenkirchen, La Città di Roma Capitale, e la Regione Lazio.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Venerdì 25 agosto

h 18.00: Introduzione istituzionale, con i partner coinvolti, presentazione del Festival e del tema

scelto, apertura dei lavori laboratoriali.

h 19.00: Rassegna di cortometraggi a tema fantastico, il “Fantàsia Shorts 2023”, presentata da Mario Cirillo e Maurizio Di Rienzo

h. 21.00: Spettacolo di arte di strada dal titolo Il Circo Patafisico.

Sabato 26 agosto

h 16.30: Incontro per bambini e ragazzi: letture animate tratte da Momo con accompagnamento

musicale, interpretate dall’attrice Valentina Carnelutti, in compagnia degli artisti di strada.

h 18.30: Conferenza: Le declinazioni del Fantastico. Con Roman Hocke, Wulf Dorn, Charlotte Roth,

Walter Fochesato, Saverio Simonelli.

h 19.30: Concerto dal titolo Non solo Fantàsia, con Roberto Gori e i migliori artisti del Regno di

Fantàsia. Brani dal musical La Storia Infinita, dall’album Momo di Angelo Branduardi e pezzi

inediti dalla raccolta di Lieder di Michael Ende .

h 21.00: Proiezione sotto le stelle del film di animazione Momo con le musiche di Gianna Nannini

presentato dal regista Enzo D’Alò.

Domenica 27 agosto 2023

h 10.00: Laboratorio teatrale aperto a cura del laboratorio teatrale inclusivo Piero Gabrielli. L’esperienza del Teatro di Roma per coinvolgere ragazzi con e senza disabilità in un percorso a

partire dai testi di Gianni Rodari e Michael Ende.

h 16.30: Spettacolo teatrale frutto del laboratorio teatrale inclusivo Piero Gabrielli.

h 18.00: L’attualità di Ende: Momo, il tempo, le stelle, e la filosofia. Dialogo tra Saverio Simonelli,

Giulia Briziarelli e Mattia Signorini.

h 21.00: Premiazione dei cortometraggi vincitori del “Fantàsia Shorts 2023”, consegna dei premi

da parte del presidente della giuria Maurizo Di Rienzo.

h 21.30: Concerto suggestivo sotto le stelle, “Carmina Burana” di Carl Orff . Un’esperienza tra la

suggestione e il fantastico, accompagnate da esibizioni di artisti di vario genere.

Il Parco Sforza Cesarini, allestito come luogo dell’immaginario, per far vivere un’esperienza

unica nel suo genere ad adulti e bambini, sarà allestito in “angoli” tematici dove durante le giornate

del festival sarà possibile fare esperienza con artisti di strada, cosplayers, musicisti, ascoltare e

vedere i kamishibai, osservare pittori e scultori. Saranno presenti inoltre angoli dedicati allo street

food dove poter gustare vini e prodotti culinari di vario genere.