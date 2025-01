Addio a Furio Colombo

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Furio Colombo. L’ex direttore dell’Unità e politico è morto a 94 anni. Tanti i libri firmati, come pure le prestigiose collaborazioni giornalistiche

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Marco Furio Colombo, noto anche con lo pseudonimo di Marc Saudade, venuto a mancare a Roma all’età di 94 anni.

Scrittore e politico, oltre che grande giornalista, Furio Colombo era nato a Châtillon il primo gennaio 1931.

Ha scritto per numerose testate, e ha diretto L’Unità dal 2001 al 2005. Non solo: ha co-fondato il Fatto Quotidiano, con cui ha collaborato dal 2009 al 2022, e negli ultimi anni è stato editorialista di Repubblica.

L’ascesa nel giornalismo, dall’Italia agli Usa

Dopo la laurea in giurisprudenza, affiancò la pratica in avvocatura alla partecipazione alla scrittura di programmi culturali della Rai, assieme a nomi del calibro di Umberto Eco, Gianni Vattimo e Piero Angela.

Giornalista professionista dal 1967, Colombo nel novembre 1975 fu autore dell’ultima intervista rilasciata da Pier Paolo Pasolini, per La Stampa di Torino, il giorno prima dell’omicidio dello scrittore.

A lungo corrispondente dagli Stati Uniti, tra le altre cose ha insegnato giornalismo alla Columbia University e all’Università della California – Berkeley.

L’attività politica

Intensa anche la sua attività politica, come riepiloga Wikipedia: deputato del Partito Democratico della Sinistra e dei Democratici di Sinistra (dal 1996 al 2001), è tornato in Parlamento nel 2006, questa volta come senatore, per la lista dei DS in Lombardia e iscritto al gruppo parlamentare dell’Ulivo. Rieletto nuovamente deputato nel 2008, è stato componente, per il Partito Democratico, della III Commissione (Affari Esteri e Comunitari) e della Commissione esaminatrice del “Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli”.

Tra l’altro, è grazie alla sua attività parlamentare se ad oggi esiste una legge (istituita nel 2000) che riconosce il 27 gennaio come Giorno della Memoria.

Autore di tanti libri

Furio Colombo ha firmato diversi libri, sin dai tempi di Le donne matte (Feltrinelli, 1964) e L’America di Kennedy (Feltrinelli, 1964; Baldini Castoldi Dalai, 2004). Tra gli altri, per Bompiani ha scritto Invece della violenza (1967), Le condizioni del conflitto (1970), Ultima Hanoi (1973) e Occhio testimone (1988). Tra i suoi saggi anche Ultime notizie sul giornalismo. Manuale di giornalismo internazionale (Laterza, 1995) e Il libro nero della democrazia. Vivere sotto il governo Berlusconi (Baldini & Castoldi, 2002, firmato con Antonio Padellaro).

Fotografia header: Furio Colombo (foto di Jacopo Raule / Getty Images 14/01/2025)