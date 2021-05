Gadget per una scampagnata a tema libri: il kit completo

Zaino a sacca, cappello con visiera, custodie, borsa termica… avete tutto quello che vi serve per una scampagnata a tema libri? Tanti consigli per procurarsi un vero e proprio kit di gadget utili, grazie ai quali passare la giornata in compagnia delle proprie storie preferite

Restrizioni pandemiche permettendo, e nel rispetto delle normative, è arrivato il periodo delle scampagnate (in sicurezza) fuori città. A proposito, avete mai pensato di organizzarne una a tema?

Con questo kit di gadget utili a tema libri, per esempio, potrete passare la giornata in compagnia delle vostre storie preferite. Scommettiamo?

Il primo must have per le scampagnate è uno zaino a sacca, dove magari non ci sarà l’indirizzo nostro, ma che con un riferimento a quello di Sherlock Holmes ci farà immergere in un’atmosfera avventurosa, come in ogni gita fuori porta che si rispetti.

Non dovrebbe mancare poi un cappello con visiera, con cui magari completare il nostro outfit con ironia: un riferimento alle Cronache del ghiaccio e del fuoco e alla frase “L’inverno sta arrivando“, mentre l’estate si avvicina, è o non è un vero tocco di classe?

Una volta trovato il punto ideale per sederci, è sempre bene sfoderare poi un comodo cuscino. Perché non appoggiarci allora su uno che riporta la dichiarazione d’amore di Mr. Darcy, così da sognare anche a occhi aperti?

Considerato il periodo, può tornarci utile anche un porta amuchina: ha un gancio da legare a zaini o pantaloni, e soprattutto ci ricorda le nostre esclamazioni preferite dei fumetti, in tutti quei casi in cui la lettura si fa opera d’arte visiva.

E veniamo al pranzo: per renderlo davvero magico, quale miglior scelta di una borsa termica a tema Harry Potter? Qui manterranno la loro temperatura vivande e bibite, fino a quando non avremo fatto il pieno di energia e saremo pronti anche noi a cavalcare una scopa!

Se vogliamo evitare bustine di plastica e non poggiare la mascherina dove capita, possiamo inoltre ricorrere a un piccolo e pratico sacchetto lavabile, che in un colpo d’occhio ci trasporterà fino alla suggestiva Terra di Mezzo tolkeniana…

Ultimo, ma non per importanza, un porta oggetti (occhiali, cellulare, chiavi…) da collo, che con il suo laccio ci permette di tenere al riparo gli oggetti più delicati. Se ci incamminiamo verso il Paese delle meraviglie, d’altronde, potremmo perdere la testa, ma almeno lenti e smartphone saranno al sicuro!