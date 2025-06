Nell’era dell’iperconnessione, la campagna “Leggere è vita”

Unire lettrici e lettori e grandi autrici e autori nel lanciare un unico messaggio: Leggere è vita. Nasce così la campagna sociale promossa da Libreriamo, community digitale che promuove il valore della cultura, in collaborazione con Polara, storica azienda siciliana con sede a Modica che da oltre settant’anni produce bibite, e lanciata in occasione di A Tutto Volume, il festival letterario in programma dal 12 al 15 giugno a Ragusa.

La campagna Leggere è vita è stata ideata, come si legge in una nota, “per spingere le persone a leggere di più in estate, periodo in cui si ha maggior tempo a disposizione per coltivare le proprie passioni o per scoprirne di nuove”. Una campagna nata dalla consapevolezza di un dato preoccupante: l’Italia legge sempre meno, soprattutto al Sud.

Eppure leggere non è solo un’abitudine culturale: è un atto di resistenza, un bisogno umano. “Leggere è entrare in un racconto e uscirne diversi. È seguire l’autore tra le pieghe di un’emozione, ritrovare se stessi in un personaggio, scoprire mondi che non abbiamo mai visto e insieme ricordare quelli che abbiamo dimenticato. È un esercizio di immaginazione e di empatia, un antidoto alla superficialità. È un tempo lento, profondo, personale. È l’opposto del feed che scorre veloce sullo smartphone“.

La campagna vivrà sui social: attraverso gli hashtag di riferimento #LeggereÈVita #IlBarLetterario #Polara #ATuttoVolume #Libreriamo, con cui tutti potranno manifestare il proprio amore per i libri attraverso un post, una storia, un reel e qualsiasi altro contenuto condivisibile sui diversi canali socia.

La campagna avrà anche un luogo fisico di riferimento, si tratta del Bar Letterario Polara, allestito nella Piazza San Giovanni di Ragusa. Nel Bar Letterario, gli autori e le autrici ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste. Anche i visitatori del festival e i turisti che si troveranno a Ragusa sono invitati a manifestare il loro amore per la lettura nella stessa location.

L’invito, si legge ancora, e a “prendersi una pausa consapevole in un mondo iperconnesso. È un invito a sorseggiare parole come si fa con una bibita fresca in una giornata d’estate. A riscoprire che un libro non è un dovere, come spesso ci è stato insegnato a scuola, ma un viaggio intimo, un’esperienza viva, un atto d’amore verso la nostra mente e il nostro cuore”.