“Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione“, scrisse Antoine de Saint-Exupéry in Cittadella.

Il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, nessun regalo è in grado di parlare al cuore come un libro. E la scelta, per nostra fortuna, è vastissima: da Alda Merini a Felicia Kingsley, da Jacques Prévert a Jane Austen, scrittrici e scrittori di ogni epoca e genere hanno dedicato parte della propria produzione letteraria proprio al tema dell’amore.

Abbiamo selezionato in questo articolo tre nuovi libri sull’amore in occasione di San Valentino: la raccolta di poesie di Edoardo Albinati, il manuale “umile” (e ricco di consigli) di Teresa Cinque, gli studi sull’amore di Franco Arminio.

Autore: Edoardo Albinati, scrittore nato a Roma nel 1956, lavora come insegnante presso il penitenziario di Rebibbia ed è uno degli scrittori contemporanei italiani più rilevanti. Nel 2016 ha vinto il Premio Strega con La scuola cattolica.

Editore: Guanda

Genere: poesia ricca di immagini inedite o tratte dalla tradizione millenaria della lirica erotica.

Pagine: 108.

Trama: il corpo dell’amata viene scomposto e ricomposto senza fine dallo sguardo innamorato nei suoi dettagli sorprendenti e sempre nuovi. Anche dopo anni, quel corpo rimane uno sconosciuto pianeta da esplorare, e di poesia in poesia, il lungo viaggio che lo attraversa diventa un percorso iniziatico nei misteri della bellezza e dell’attrazione.

Consigliato a… chi vuole leggere un canzoniere erotico senza precedenti, destinato non solo agli amanti della poesia.

Cosa ci è piaciuto di più: la poesia di Edoardo Albinati è esplicita come solo certa poesia riesce a essere, orientata ora al racconto ora alla riflessione.

Autrice: Teresa Cinque, che si definisce “ricercatrice sentimentale”, lavora da sempre in ambito artistico utilizzando diversi media tra cui la scrittura, il video, l’installazione, la recitazione e il teatro. Diffonde i suoi monologhi satirici anche sui social prendendo a pretesto i temi dell’amore e delle relazioni per parlare di femminismo.

Editore: Longanesi.

Genere: un libro che spazia nei territori dell’amore, in entrambi i sensi che la parola errare offre: sia quello di sbagliare che quello di viaggiare.

Pagine: 320.

Trama: per uscire dal garbuglio di regole, tabù, malintesi e “doveri” che quasi non ci lasciano più respirare c’è bisogno di femminismo, sia per le donne sia per gli uomini.

Consigliato a… chi cerca un “manuale umile” contenente diversi consigli, a cominciare dall’invito, a tutti, di prendere coscienza di quel che è accaduto tra uomini e donne finora.

Cosa ci è piaciuto di più: in questo suo primo libro Teresa Cinque ci offre diversi consigli, a cominciare dall’invito a prendere coscienza di quel che è accaduto tra uomini e donne finora.

Studi sull’amore

Autore: il poeta Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato una ventina di libri. Si occupa anche di documentari e fotografia, e come paesologo scrive da anni sui giornali e in Rete a difesa dei piccoli paesi.

Editore: Einaudi

Genere: raccolta di poesie e prose brevi, intime e delicate.

Pagine: 184.

Trama: Franco Arminio fotografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall’amore. Non soltanto l’amore carnale, ma quello che ci conferma di esistere: l’amore per un figlio e quello per un angolo di paese, l’amore per una strada e quello per la madre, l’amore per un amico e per chi ci è ancora sconosciuto, al punto da scavare in noi il languore del desiderio.

Consigliato a… chi è alla ricerca di un libro intenso, scritto con una lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c’è sempre uno scarto, uno slittamento inatteso, una sottile sensualità.

Cosa ci è piaciuto di più: il modo in cui l’autore, attraverso la sua poesia, riesce a portarti fuori, ognuno nel suo fuori, rendendolo più nitido.

(articolo in collaborazione con Upday)