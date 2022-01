“L’amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita: ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo”, sostiene lo scrittore brasiliano Paulo Coelho (Rio de Janeiro, 1947).

E se si tratta di un principio sempre valido nella vita reale, come ognuno di noi avrà appurato sulla propria pelle, altrettanto affidabile risulta nelle storie d’amore nate fra le pagine di un libro, che per le loro caratteristiche, ambientazioni e peculiarità riescono a farci sognare e battere il cuore con perenne stupore.

In questo articolo ne abbiamo selezionati tre da consigliarvi fra quelli arrivati più di recente in libreria, firmati rispettivamente da Raffaella Mennoia, Sveva Casati Modignani e Anna Premoli, e capaci di coinvolgere dall’inizio alla fine come se fosse davvero, anche per noi lettori e lettrici, l’ennesima “prima volta“…

Autrice: Raffaella Mennoia, autrice (e responsabile della redazione) di Uomini e Donne e di molti altri programmi tv di successo, come Amici, C’è Posta per Te e Temptation Island.

Editore: Vallardi.

Genere: un romanzo d’amore ispirato alle storie di un noto format televisivo.

Pagine: 224.

Trama: i ragazzi e le ragazze che si presentano negli studi del programma Dame e cavalieri hanno negli occhi gli stessi desideri, e nel cuore le stesse paure. La scelta dei protagonisti è in mano all’autrice, detta non a caso Cupido, capace di leggere nel cuore e di immaginare tra chi scoccherà la scintilla e chi si troverà col cuore spezzato. Perché, anche se la seduzione è un gioco, l’amore è un fuoco che può scottare, perfino davanti alle telecamere…

Consigliato a… chi è in cerca di una storia frizzante e piena di passione.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che Tania, Alberto, Giorgia, Alex e gli altri personaggi del libro ci trascinino dentro emozioni e giravolte dell’amore che a tutti, presto o tardi, tocca provare in prima persona.

Autrice: Sveva Casati Modignani, pseudonimo che appartiene da decenni a Bice Cairati e Nullo Cantaroni, e sotto il quale dal 1981 sono stati pubblicati alcuni dei libri “principe” e più apprezzati del genere rosa.

Editore: Sperling & Kupfer.

Genere: il seguito dei romanzi Festa di famiglia e Segreti e ipocrisie.

Pagine: 304.

Trama: nel suo gruppo di amiche Gloria è sempre stata la più equilibrata, finché l’infarto che ha colpito suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un cardiochirurgo che ha salvato la vita del genitore ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. A rendere ancora più complessa la sua situazione e quella delle sue amiche, sulla scena mondiale si presenta un virus che semina morte e dolore, e che non risparmierà nessuno…

Consigliato a… chi vuole andare incontro a mille batticuori.

Cosa ci è piaciuto di più: la ricchezza della trama e dei contenuti, capaci di ripercorrere – attraverso le vicende familiari e sentimentali dei protagonisti del romanzo – il ruolo della donna nel contesto reale dei nostri giorni.

Autrice: Anna Premoli, scrittrice milanese che fin dal suo esordio (con Ti prego, lasciati odiare, vincitore del Premio Bancarella) ha firmato numerosi successi tradotti in diversi Paesi.

Editore: Newton Compton.

Genere: una fresca commedia romantica.

Pagine: 320.

Trama: Audrey Thomas è una trentenne newyorkese spiritosa e schietta, autrice di romanzi erotici ma poco incline al romanticismo. La sua esistenza viene sconvolta quando sua madre, con cui ha sempre condiviso un femminismo intransigente, le annuncia che si sposerà. Come se non bastasse, nella vita di Audrey piomba Matt, l’uomo più “sbagliato” che potesse mai incontrare, sia per il ruolo particolare che riveste sia per i valori in cui crede…

Consigliato a… chi sa che le situazioni meno adatte a noi possono rivelarsi le più sorprendenti.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità della protagonista di mettere in discussione posizioni che riteneva definitive, e di cercare risposte a domande che pensava archiviate Una tra tutte: “In cosa consiste la vera trasgressione?”.

(articolo in collaborazione con Upday)